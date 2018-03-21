台開案打太久 趙建銘獲輕判

2018年03月21日 04:10 中國時報 林偉信 、 莊曜聰 ／綜合報導 ／綜合報導

纏訟12年的台開股票內線交易案，高院更四審認為趙建銘身為前總統陳水扁女婿，卻「以權謀私」，且至今未坦承犯行，但考量他犯後曾從事義診，且本案適用刑事妥速審判法規定，將他改輕判3年，他的父親趙玉柱判刑2年6月、併科5000萬元可折抵2年勞役。

趙父判刑2年6月

同案被告、前台開董事長蘇德建判刑2年，緩刑5年、向公庫支付500萬元，前寬頻房訊總經理游世一判2年、併科6000萬元罰金，犯罪所得475萬元沒收。全案仍可上訴。

趙建銘昨沒到庭聆判，也未到服務的麻豆新樓醫院看診，醫院表示，趙任職期間非常親民，很受病人愛戴，對判刑一事，同仁皆深感不捨，尊重司法審判結果。趙玉柱的律師則對判決結果感到遺憾，但更四審的認定並不符事實，會提上訴。

台開案起因「三井宴」，2005年趙建銘被控受邀到三井日本料理與蘇德建、游世一等人吃飯，席間蘇德建透露台開利多內線消息，趙把消息告訴父親趙玉柱，與游世一聯手低買高賣，於台開股價上漲時脫手賺取高額暴利。

合議庭斥以權謀私

趙建銘一審被判刑6年，法官引用「竊鉤者誅，竊國者侯」將趙建銘重判，二審到更二審都改判7年，更三審考量本案內線交易獲利未超過1億元，將趙建銘改判4年，趙玉柱3年8月，但更三審判決又遭最高法院撤銷；趙玉柱另因侵占罪確定，已服刑出獄。

更四審 趙判刑3年

趙建銘更四審辯論終結時向法官表示，希望獲判無罪，但若有人認為他有罪，希望考量很多阿公阿嬤需要幫忙，給他一個自新的機會，讓他繼續為病人看病。

不過，更四審認定趙建銘、趙玉柱及蘇建德、游世一在重大消息未公開前，賣出台開股票，趙玉柱、游世一獲得475萬元不法所得，因本案繫屬法院逾8年，符合速審法規定，趙等4人都可獲得減刑。

合議庭認為，趙建銘是前總統陳水扁的女婿，卻「以權謀私」將台開重大消息告知其父，讓父親進行內線交易，他的可非難性較其他被告更高，考量他本身沒有犯罪所得，且犯後曾從事義診，將他判刑3年。

至於趙玉柱，合議庭認為他是扁的親家，言行舉止應自我節制，他卻經由兒子獲悉台開重大消息後，進行內線交易賺取不法所得，考量他年逾7旬，將他判刑2年，為遏止將來再犯，併科罰金5000萬，罰金可易服勞役折算。

(中國時報)