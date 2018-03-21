惡男縱火釀9死 檢求處重刑

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中國時報
／新北報導

男子李國輝和女友分手後，自稱遭緬甸華僑友人在臉書群組以「藍牙播放聲音」方式騷擾，去年11月22日晚間新北市中和區興南路租屋處縱火報復，造成9死慘劇，新北地檢署認為李以汽油在人口稠密處縱火，釀成巨大傷亡，且犯案時並非不能或或欠缺辨識能力，20日依殺人罪嫌起訴並請求法院從重量刑。

檢警調查，李男因收入不穩，2016年3月和女友分手後以女友貪圖金錢而在她的臉書留下不雅字眼，事後又委請緬甸籍友人Myu Zaw刪除留言，未料李認為友人沒幫忙，反在臉書群組以「藍牙播放聲音」方式騷擾、挑釁，甚至還表明和他的前女友交往，李也因此先後在前女友的乾妹妹、某里長住家附近縱火，並均已遭到起訴。

李多次搬家逃避聲音，最後以每月2500元遷入友人胡進福於中和興南路407室租屋處，但他又以聽到聲音為由，在去年11月20日把一瓶汽油放在蘇姓友人住處外警告，21日凌晨二度警告蘇男不要再播放聲音。

隔晚8時許，李返家後，又以聽到有人辱罵、開玩笑聲音，持汽油朝租屋處3樓往4樓室內平台處的雜物潑灑縱火，隨即逃離現場，但熊熊火勢迅速延燒，造成和他同住的友人胡進福等9人慘死現場。

檢方將李送台大醫院精神鑑定，發現李縱火時自知會造成財物損失、傷害人命，也知縱火是錯誤行為，認定當晚李雖因幻聽干擾而憤怒縱火，但並非欠缺辨識能力。檢方認為，李雖有幻聽但仍有許多應對方式選項，他卻以縱火紓解怨氣，無視汽油縱火勢必釀成重大傷亡，依殺人罪嫌將他起訴。

(中國時報)

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