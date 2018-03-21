悲情牌失靈 殺警惡煞即刻發監

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中國時報
／台北報導

4年前台北市信義區夜店殺警案，參與鬥毆打死刑警薛貞國的被告林立凡，案發逾2年後才遭檢方起訴並由法官單獨審理；全案唯一羈押迄今的林男雖然打出悲情牌，以父親身體不好求交保及輕判，但最高法院駁回上訴將他判囚9年確定。成為本案首位遭重判入獄的被告。

同案包括「富二代」曾威豪、劉芯彤夫妻、主謀蕭叡鴻年、「黑二代」萬少丞和「星二代」易寶宏等68名被告，高院去年都改重判，案件迄今仍在最高法院審理中。

2014年9月13日凌晨2點多，曾威豪及女友劉芯彤在信義區SPARK夜 店消費，曾因酒醉與安管人員衝突後，2人打電話給蕭叡鴻抱怨，蕭為替2人出頭，糾集人馬到夜店理論。蕭等70多人前往SPARK，刑警薛貞國獲報前往查看並表明警察身分，遭一群人痛毆致死。

案發後2年多，檢方將林立凡拘提到案並聲押獲准，檢方另行起訴後，因無法併案審理，北院對林的部分單獨審理，法官考量他與死者家屬以80萬元達成調解，判刑10年10月，高院改判刑9年。

林提起上訴並請求交保，指警方偵辦期間他未遭通緝，他也沒有逃亡，案發後感到自責、遺憾，羈押期間也抄了很多心經迴向給死者，且案發時他才19歲沒有法律知識，相較本案其他被告，法官對他量刑過重。

林還打出悲情牌，還說獲交保後，可賺錢籌措賠償金，他擔心一旦判刑定讞入獄，生病的父親可能等不到他出獄，但最高法院認為原審量刑並無不當，且認事用法也沒有違誤，駁回上訴確定，林將直接入監執行。

(中國時報)

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