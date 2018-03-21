扁落淚 陳師孟籲檢察官致歉

監委陳師孟啟動調查檢察官編導「諷扁」舞台劇，20日首次南下到扁家約詢前總統陳水扁；陳師孟表示，陳水扁談到過去一些不愉快的回憶，情緒有點激動，幾乎落淚。（中央社）

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中國時報
／高雄報導

監委陳師孟啟動調查檢察官編導「諷扁」舞台劇，20日首次南下到扁家約詢前總統陳水扁；陳師孟表示，陳水扁談到過去一些不愉快的回憶，情緒有點激動，幾乎落淚。他覺得此次調查目的不在於懲處或彈劾，主要是希望參與這齣舞台劇的司法官能自我反省，對被剝奪人權者有多一點同理心，盼他們也向扁表達歉意。

陳師孟指出，阿扁精神還不錯，但比以前消瘦，激動時候，口吃和手抖變得很厲害，心情平復後，就會比較好。他說，扁回憶520下台後到隔年1月，恐是這輩子難以忘懷的日子，稱行動劇只不過是司法追殺的一個環節，遭遇的每個案件，都令扁身心受創。

2009年司法節慶祝大會，檢察官編導舞台劇諷刺陳水扁，監委陳師孟申請調查相關機關有無行政違失責任；陳師孟日前才指出，將優先詢問陳情人、受害人，後會詢問加害者和政府機關相關人員，再把他們的說法詢問陳情人、受害人。

陳師孟說，在最後結案前，會再就案件陳述詢問陳水扁，目前已有和法務部調閱該舞台的演出相關名單，且至少會詢問扁2次。陳師孟與3名調查官於是在昨天下午1時50分抵達陳水扁位在高雄市美術館園區的住家。

陳師孟進入扁家親自詢問相關問題，約待1個多鐘頭，對於調查內容，他說不能說，但此次是他和調查官親自南下，下次也徵詢扁的同意，會北上接受約詢。

陳師孟說，調查不是為了要懲罰或是彈劾什麼人，目的是希望司法官有多一點人權觀念，媒體進一步追問，若相關人員不表示歉意呢？陳師孟回說，如果沒有，則會考慮是否懲處。對此，北檢檢察官張安箴受訪表示，「這件事沒有什麼要回應的，也沒有要說什麼。」

(中國時報)

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