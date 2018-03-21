周玉蔻揭性騷 掀政壇3匹狼

2018年03月21日 04:10 中國時報 顏翊晴／台北報導

《周刊王》《時報周刊》精采內容

反性騷、反性侵的「＃Me Too」風潮吹入台灣！繼婦團披露某資深立院助理至少性騷擾6位女助理、民進黨婦女部主任蔡宛芬自爆遭某「公衛大老」邀請單獨泡溫泉後，資深媒體人周玉蔻也驚爆，某位閣員酒後對她伸出鹹豬手，引發社會譁然，各家媒體更抽絲剝繭，試圖從「符合名單」中找出「內閣之狼」。

《周刊王》調查，其實許多綠委都知「內閣之狼」的真實身分，他甫獲重用，目前負責「極敏感」業務，外界擔心相關單位若繼續姑息養奸，恐有更多政壇女性受害。

火紅電影《痞子英雄》導演蔡岳勳，13歲的長女蔡牧霏小時在家自學，長大後就讀「義大國際高級中學附設國中雙語部」。《周刊王》調查，蔡牧霏與同校B女原本情同姊妹，卻因為一起「網路告白」事件而翻臉，鬧得滿城風雨，B女母親還槓上蔡牧霏，最後B女與蔡牧霏相繼轉學！

經校方調查，該起風波並非「校園霸凌」，但仍決定實施校安通報。蔡岳勳夫婦因人在大陸，始終未接電話；他的胞弟蔡政良允諾轉告相關問題，截稿前未回應。

《台北米其林指南》摘星名單公布後，一位餐飲界大老透露，法國人A君與香港人D君之前打著「前米其林指南亞洲區負責人」名號，來台向多家餐廳收取高額「顧問費」並接受招待，誇口保證可讓這些餐廳名列《台北米其林指南》，不過，有家付了顧問費的餐廳，卻意外落榜，該大老質疑評選公平性何在？對此，「台灣米其林」至截稿前無回應。

《時報周刊》報導，正在美國趕拍跨國影集《雙城故事》的陳怡蓉，極度怕冷，氣溫一降，別人大不了多穿一件發熱衣，她卻得再加上一件內刷毛背心，甚至一度穿上潛水衣抗寒飆戲！《周刊王》本期附贈「宅男女神」解婕翎跨頁美照；而3月5日是《時報周刊》的40歲生日，《時報周刊》邀請讀者投稿自己與《時報周刊》的故事！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)