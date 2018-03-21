議員選舉國民黨保守提名31席

國民黨議員選舉新人輩出，內湖南港區擬參選人李明賢預期會是場硬仗。（李明賢提供）

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中國時報
／台北報導
已故議員李新兒子李柏毅，與前主播鍾沛君互穿競選背心，相互打氣。（鍾沛君提供）

年底台北市議員選戰，國民黨原力拚實質過半，預計最多提名33席，不過有現任議員反彈，擔憂提名太多反而掉席次，最後僅保守提名31席，其中大安文山、內湖南港區均比預期少1席，黨內初選將分2階段進行，現任議員不必參加初選，首階段3個選區今開放領表。

3個選區 今開放領表

台北市議員共有63席，2014年議員選舉，國民黨席次從33席降到28席，民進黨則從22席躍升到27席，雙方勢均力敵。年底即將再戰，民進黨已決定維持27席提名。國民黨市黨部20日公告議員初選辦法，市黨部主委黃呂錦茹說，經過提名小組開會討論，認為應穩紮穩打，最後只提31席。

昨市黨部公告提名額度，士林北投和中山大同區從3席增提名到4席；松山信義區也從現任5席增加到6席；中正萬華區維持4席提名，但現任議員鍾小平登記參選市長，將有1席新人空間；另還有山地原住民和平地原住民各1席。

至於參選新人爆多的大安文山區，原先擬提名8席，但現任議員強力反彈，擔心選票被瓜分，最後市黨部僅提名7席，扣除4席現任議員，將上演5新人搶3席大戰；內湖南港區原擬提名5席，最後僅保守提4席，新人將爭奪李彥秀轉任立委後的1席空缺。

5月下旬 公布參選人

黃呂錦茹透露，總統府前副祕書長羅智強宣布參選大安文山區後，民調一直位在「A段班」，雖樂見有超級戰將出現，但相對會瓜分其他人的選票，為考量大局，決定減少提名席次，若31名議員全壘打，仍可在議會達到近半數。

至於議員初選將分2階段，先針對選情穩定的內湖南港、松山信義和中正萬華區及原住民議員辦理，3月21、22日領表，23日登記截止，4月19日前完成民調；其餘選區則納入第2階段，4月10、11日領表，12日登記截止，5月22日前完成民調，預計5月下旬公布黨內參選人名單。

(中國時報)

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