三環三線運量 年底成長132％

新北捷運環狀線與安坑輕軌交會的十四張站進行列車進站測試（新北捷運工程局提供）

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中國時報
吳岳修／新北報導

三環三線環狀線第一階段與淡海輕軌綠山線，預計今年底完工通車，新北捷運工程局長趙紹廉20日在市政會議專案報告時表示，完工後每10萬市民享有的車站數將由1.03增為1.66，建設完成的捷運里程數將增加52公里，車站數增加41座，運量成長達132％，完成三環三線全部里程佔比的56.8％。

統包作業 縮短施工時間

捷運工程局表示，為加速推動三環三線，市府團隊在等待綜規報告核定的時間，先啟動設計與管線遷移等先期工程，採用設計與施工並進的統包作業縮短施工期，因此，淡海輕軌第一期、安坑輕軌、捷運三鶯線從綜合規劃核定到通車皆不超過10年，淡海輕軌綠山線預計在統包工程發包1499天後通車，就只花了約4年多的時間。

三環三線逐步完成，自2013年起新莊線全線、2015年頂埔線、2017年機場線通車，接下來預計今年底淡海輕軌綠山線、環狀線第一階段、2019年淡海輕軌藍海線、2021年安坑輕軌、2022年淡海輕軌二期、2023年三鶯線等等。

126座車站 20個交會點

趙紹廉說，新北市近4百萬人口，但每10萬人擁有的捷運車站數只有1.03座，連北市3.24座的三分之一都不到，也不及日本東京的3.14座及新加坡的2.20座。

趙紹廉強調，新北市共投入2387億元打造捷運生活圈，縮短通勤成本、提升交通機能，屆時三環三線完成後，境內捷運路線可達144.4公里、126座車站，將有20個捷運交會站，捷運路線間轉換不需再進入台北市中心，各地區至路網中心只要20分鐘。

國車國造 規格盼標準化

趙紹廉也說，新北市目前將輕軌計畫整合為單一系統並採國車國造，未來希望中央能支持將輕軌的規格標準化，讓國內輕軌朝單純化、最佳化、本土化發展，才能降低輕軌營運維護成本，發展國內軌道產業。

(中國時報)

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