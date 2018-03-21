辭立委選縣長 陳歐珀沒規畫

2018年03月21日 01:06 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

已獲得民進黨提名參選宜蘭縣長的立委陳歐珀，在接受地方電視台專訪時，表示「他不是投機的人」，強調選縣長就不會選立委，20日他被問及是否要辭立委以及時間點，他回應「目前沒規畫」，必須衡量輕重緩急，全心做好整合，以年底勝選為最大考量。

認此時辭職 不利整合

陳歐珀表示，如果他立即辭去立委，依規定須在3個月內補選，民進黨人才濟濟，他也知道有多人有參選立委想法，也會經過激烈初選，此時辭職不利整合，也不一定能在整合後立委勝選，先把局面穩定下來再做考量。

但會不會在縣長投票前3個月辭職，讓縣長與立委補選同時舉行，讓縣長、立委選舉互相拉抬？對此陳歐珀回應說：「這都是選戰考量之一。」他當下要積極整合，當人民對我們有信心，民進黨才能繼續執政。

不因某些人 影響策略

陳歐珀指出，全國有很多縣市長參選人都具有立委身分，宜蘭縣是唯一的區域立委參選縣長，必須做整體考量。他表示，辭職與否他尊重縣民意見，不會因為某部分人的想法而影響到既定的選舉策略。

對於接受專訪時回應「選縣長就不會選立委」，是指縣長選舉時會辭職，還是不選下一屆立委？陳歐珀說：「你們去解讀吧，話講得很清楚了。」他表示，辭不辭立委大家都有不同看法，但多數鄉親以及想參選的同志，並沒有跟他表達辭去立委的看法。

(中國時報)