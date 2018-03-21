國民黨3參選人 電視政見炮火批鄭

2018年03月21日 01:06 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

國民黨桃園市長參選人楊麗環、陳學聖、魯明哲，20日起晚間一連3天參加電視政見發表會，從切身觀察及宏觀角度，猛烈炮火抨擊桃園市長鄭文燦施政缺失，3人分別提出具有前瞻、願景的市政擘畫，打造桃園市為科技、環保、生態、宜居城市。

市府清廉遭質疑

楊麗環不客氣指出，鄭文燦擁有龐大行政資源，而且勇於花錢，擅長以行政經費補助收買選舉樁腳，這些錢都是人民納稅錢且收割前任首長工程並剪綵，表面親切但是否真心、同理心，大家心知肚明。

「只要有選票，就勇敢去灑錢」，魯明哲重炮攻擊鄭文燦3年多來，沒有做過1天市長，而是「市長候選人」，大家要選一個胡亂灑錢的聖誕老公公，還是真正把錢花在刀口上、用在弱勢及教育上的候選人，而市府團隊清廉問題也再被提起，3名副局長被起訴，4名局處首長在強烈質詢下被拔官調職。

「鄭文燦要5毛給2塊」，陳學聖批評鄭花別人的錢，難怪花錢方式難望其項背，民進黨中央沒錢砍軍公教年金，砍完年金再強行通過8年8800億前瞻計畫的搞鬼預算，目的就是綁樁買票，從中央到地方都一模一樣。

3人各具優勢

3天政見會各有不同主題，參選人分別從如何扮演好母雞帶小雞的角色、如何破解鄭文燦勇於花錢，以行政資源為連任鋪路，以及市政規畫藍圖等方面進行闡述。

陳學聖說，他有十足戰鬥勇氣，而且資歷在3人當中最為完整；而唯一女性參選人楊麗環認為她擁有閩南族群優勢、留法經驗；魯明哲以「團結就是我們的母雞」，若能出線，將以最快速度結合13區議員及里長成為「打不破的鐵雞」。

電視政見發表會20日晚間6點30分到7點於北健、北桃園（第4頻道）、南桃園（第7頻道）有線電視第4頻道首播。

(中國時報)