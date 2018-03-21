荔枝椿象氾濫 天敵以蟲剋蟲

2018年03月21日 01:06 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

台大昆蟲系利用蛾類蟲卵培育平腹小蜂，每片卵片上有200顆卵，放置荔枝、龍眼林中，孵化後就會主動找椿象卵進行產卵寄生。（謝瓊雲攝）

近年荔枝椿象肆虐，在行道樹、公園裡成群聚集，引發民眾驚恐，果農更因屢遭噴毒汁，頭、手、臉皮膚紅腫潰爛，叫苦連天；彰化縣農業處首度和台中農改場今年都與台大合作，這個月將施放6萬8000隻平腹小蜂，盼能力克椿象大軍。

噴毒汁傷人 農民不勝其擾

農業處向台大昆蟲系採購5萬隻平腹小蜂，交由彰化市荔枝產銷班在本月7日投放於彰化市、芬園鄉交界山區荔枝、龍眼果園；台中區農業改良場20和22日也將至社頭、員林和芬園各放置6000隻平腹小蜂。

農業處副處長郭至善指出，彰化縣荔枝、龍眼產區約占1800公頃，荔枝椿象大量繁殖，目前未接獲農民通報農損，主要都是反映被噴汁造成皮膚受傷。

台中區農改場蟲害防治助理研究員于逸知表示，荔枝椿象群聚在樹枝上吸食汁液，不會主動攻擊叮咬人類，只有受驚擾時才會噴出酸臭的有毒汁液；果農每日在果園中管理，難免狹路相逢、相互驚擾，加上密密麻麻成群，導致農民反感、不勝其擾。

生物防治法 追蹤評估成效

于逸知說，目前除以黏膠捕殺蟲體、移除葉背與樹縫的蟲卵，也有農民噴灑化學藥劑；最新生物防治方式由台大昆蟲系害蟲抗藥性管理研究室主導，利用蛾卵將原本5月才繁殖的平腹小蜂提前孵育，每張卡片上約200顆寄生卵，小蜂孵出後主動在果園裡尋找椿象卵塊產卵寄生，椿象卵死亡、無法孵化，數量自然減少。

郭至善強調，今年彰化縣首度示範推廣平腹小蜂生物防治，前提是農民須先停藥1至2周，避免小蜂死亡，也可減少蜜蜂死亡；將追蹤掌握防治情況並評估成效，做為日後參考。

(中國時報)