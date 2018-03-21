雲青返鄉 打造藍晒圖基地

2018年03月21日 01:06 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

台南市藍晒圖文創園區大受歡迎，北港鎮青年蘇峰毅返鄉創業開設咖啡館，在咖啡館外牆繪製大型藍晒圖，希望以此為據點，結合在地媽祖文化，吸引更多青年共同營造雲林縣的藍晒圖文創基地。

夫妻同心繪製 吸睛

33歲蘇峰毅大學主修食品營養，對於創意料理充滿熱忱，為了一圓開設創意料理咖啡館夢想，前往澳洲餐廳工作2年，回到台灣在台中從事餐飲業3年，最後漂鳥返鄉，落腳故鄉北港鎮開設咖啡館。

為了打造咖啡館特色，蘇峰毅取經台南市藍晒圖文創園區，與妻子陳雅琪花費1星期時間，在咖啡館後牆繪製1幅長、寬各約4公尺的咖啡館透視藍晒圖，本月初完工後上傳網路，吸引許多民眾前來拍照留念。

拍照民眾大多來自雲林縣各鄉鎮，許姓民眾表示以往拍攝藍晒圖必需遠赴台南市，如今北港鎮就有藍晒圖，全家到北港朝天宮參拜，特地前來與藍晒圖合照，感受藍晒圖裝置藝術之美。

聯手鎮所推夜宿慢遊

蘇峰毅說，藍晒圖位於北港鎮公所、北港新市場附近，屬於新興商圈，他計畫以咖啡館為據點，打造具有北港媽祖元素的藍晒圖基地，吸引更多年輕人返鄉創業，一起為非都會區城鎮注入更多元的活力與願景。

蘇峰毅強調，藍晒圖只是個起點，北港朝天宮媽祖廟每年有700萬人次遊客造訪，但鎮內景點未經整合，導致無法留住遊客過夜，因此將與北港鎮公所推出1日、2日遊，引導遊客夜宿慢遊北港小鎮。

(中國時報)