雲青返鄉 打造藍晒圖基地

蘇峰毅（左）返鄉創業，打造北港藍晒圖基地。（張朝欣攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

台南市藍晒圖文創園區大受歡迎，北港鎮青年蘇峰毅返鄉創業開設咖啡館，在咖啡館外牆繪製大型藍晒圖，希望以此為據點，結合在地媽祖文化，吸引更多青年共同營造雲林縣的藍晒圖文創基地。

夫妻同心繪製 吸睛

33歲蘇峰毅大學主修食品營養，對於創意料理充滿熱忱，為了一圓開設創意料理咖啡館夢想，前往澳洲餐廳工作2年，回到台灣在台中從事餐飲業3年，最後漂鳥返鄉，落腳故鄉北港鎮開設咖啡館。

為了打造咖啡館特色，蘇峰毅取經台南市藍晒圖文創園區，與妻子陳雅琪花費1星期時間，在咖啡館後牆繪製1幅長、寬各約4公尺的咖啡館透視藍晒圖，本月初完工後上傳網路，吸引許多民眾前來拍照留念。

拍照民眾大多來自雲林縣各鄉鎮，許姓民眾表示以往拍攝藍晒圖必需遠赴台南市，如今北港鎮就有藍晒圖，全家到北港朝天宮參拜，特地前來與藍晒圖合照，感受藍晒圖裝置藝術之美。

聯手鎮所推夜宿慢遊

蘇峰毅說，藍晒圖位於北港鎮公所、北港新市場附近，屬於新興商圈，他計畫以咖啡館為據點，打造具有北港媽祖元素的藍晒圖基地，吸引更多年輕人返鄉創業，一起為非都會區城鎮注入更多元的活力與願景。

蘇峰毅強調，藍晒圖只是個起點，北港朝天宮媽祖廟每年有700萬人次遊客造訪，但鎮內景點未經整合，導致無法留住遊客過夜，因此將與北港鎮公所推出1日、2日遊，引導遊客夜宿慢遊北港小鎮。

(中國時報)

荔枝椿象氾濫 天敵以蟲剋蟲 三鶯線爆沒動工 民代澄清是萬大…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。