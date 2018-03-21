拚席次過半 國民黨強攻民進黨務實

2018年03月21日 01:06 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市議會席次爭奪戰藍綠擺陣對決，民進黨築高牆防禦式提名策略，全面防堵藍軍，力守議長寶座，另在部分選區禮讓有實力小綠去擴張票源；國民黨則擺出「N+1」陣勢，固守現有席次，也展現拚過半席次的旺盛企圖心。

高雄市議會66席，民進黨實質過半，下屆採務實提名，一般席次提37席、原住民4席，力守實質過半。市黨部主委黃彥毓表示，部分選區因考量基進黨及時代力量參選會瓜分票源，採務實保守提名而有增減。

民進黨築高牆固守

旗鼓鹽區應選4席，本屆提3中2，今年又有基進黨參選，因此提名2名現任議員拚連任。三民區應選7席，因有台聯、基進黨及時代力量等小綠參選，提名由5席降為4席。左營楠梓區則增額提名4席。

原住民選區4席，現為藍綠各2席，民進黨在4個選區都會推出人選，但不是每位參選人都會持政黨推薦書登記。

國民黨N+1攻城掠地

國民黨市黨部也公布提名35席，本屆議員選舉落選頭為國民黨的選區或有婦女保障席次考量，採現有席次再增加1席的「N+1」策略作為攻城梯。例如三民區提4席、左營楠梓區提5席、仁武鳥松大寮大樹區提2席、林園大寮區提3席。

市黨部表示，提名以老幹新枝為主架構，為了增加新人參選空間，今年特別訂立青年及新人條款，35歲以下青年加權15％，36歲以上至40歲加權10％。新人則加權10％，但參選新人的三等親家屬或配偶曾是同選區或部分重疊選區的立委、市長、市議員等公職人員，則不列入新人加權範圍。

(中國時報)