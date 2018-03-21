縣政開講送禮 陳金德稱無不法

2018年03月21日 01:06 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

民進黨中央已經提名立委陳歐珀參選宜蘭縣長，但宜蘭代理縣長陳金德依舊馬不停蹄地地舉辦「縣政開講」，不斷累積人氣中，有人認為縣府還透過動員、送禮等方式恐有爭議，對此陳金德表示，循各種方式及管道來鼓勵民眾踴躍出席，是政府本來就應該做的事，沒有不法的問題。

陳金德17日從日本返國後參加「宜蘭縣醫事團體新春聯誼會」，他在台上致詞時表示：「任何可以防止宜蘭縣政發展掉入黑暗期的方法、可能，都會與在座各位一樣會盡量去嘗試，且任何時間、任何可能、任何方法我們都會去爭取。」此番話也引起各方關注。

陳金德20日表示，他當天主要是分享自己在高雄市處理登革熱的經驗，並且談了一點心聲，沒想到會被錄影下來且散播出去，雖然感覺有些不妥，但畢竟現是媒體資訊發達時代，他也不以為意，對於所講的話也沒有要進一步闡述的，「所要講的話就是當天講的話」。

對於有人質疑「縣政開講」透過動員及送禮方式，陳金德說，縣府要鼓勵民眾參與本來就會準備一些宣導品，同時還有宣傳車廣播，寄發通知單，循各種方式、管道來鼓勵民眾踴躍出席。

至於已經獲得提名參選，卻選在陳金德出國期間到縣府拜訪因而撲空的立委陳歐珀，何時會再次登門拜訪？陳金德說，自己還沒有接到電話，這只是小事情，將會妥善處理。

(中國時報)