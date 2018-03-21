新聞透視－創造宜居城鎮 走出自己活路

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中國時報

青年返鄉創業需要動力與願景，不管農業、餐旅、文創業都一樣，政府近年來大力鼓勵青農返鄉，給予各種優惠補助，但要吸引文創、餐旅等產業，則有賴地方政府營造宜居城鎮，創造足夠商機與小而美生活環境，才能有效吸引青年返鄉、企業進駐。

北港鎮長期以朝天宮媽祖廟為觀光主景點，每年700萬人次遊客帶來龐大商機，但遊客大多集中在廟宇周邊，無法延伸至鎮內其他景點，原因在於缺乏完善的套裝行程與新元素的加入。

近年來北港鎮公所積極打造宜居城鎮，陸續興建女兒橋、空中廊道、水道頭文化園區、北港溪畔親水公園，形成1處線性景點；興建河川地停車場解決朝天宮香盛期停車問題，種種地方建設，讓宜居城鎮逐漸成型。

旅外青年感受家鄉的轉變，紛紛漂鳥返鄉，在北部從事室內設計的青年黃富強，前年底回北港創業，將位於老街「暗街仔」的老房子打造成文創咖啡旅店。今年則有蘇毅峰的繪製藍晒圖，營造文創基地。

青年看見家鄉未來的願景，知名連鎖企業也不會缺席，繼知名速食店在北港設店後，連鎖咖啡店今年也展開評估，有意進駐北港鎮。

花若盛開，蝴蝶自來！小庭園也有它的春天之美，非都會區城鎮惟有打造小而美的宜居環境，才能在資源相對匱乏中，吸引青年與企業，走出自己的活路。

(中國時報)

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