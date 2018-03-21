龍德宮四媽祖3月24遶境 仙女齊聚

2018年03月21日 01:06 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園龍德宮今年準備108尊彌勒佛，有4種面相，包括福祿（財利）、福壽（健康）、福德（功果）、福慧（光明）來賜財賜福，在遶境圓滿後供信徒請回。（甘嘉雯攝） 桃園龍德宮8天7夜遶境「嬌點」為仙女扶轎。（甘嘉雯攝）

桃園龍德宮24日晚間起展開8天7夜的「四媽祖興化建廟徒步刈香」遶境活動，將駐駕7間宮廟、步行448公里到鹿港天后宮，今年也是遶境13年來首度未回到四媽祖祖廟雲林麥寮拱範宮，主委潘振豐表示，這是聖媽祖指示調整香路，將連續3年暫停回祖廟，一來可好好與駐駕宮廟交流，二來香客跟隨四媽祖遶境，無須趕路。

潘振豐表示，8天7夜遶境將駐駕新竹竹蓮寺、白沙屯拱天宮、清水紫雲巖、鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮、後龍慈雲宮及湖口顯聖宮，並且首度至白沙屯拱天宮及大甲鎮瀾宮台灣負盛名的兩大媽祖廟駐駕，盼市民前往一同共襄盛舉，而桃園市長鄭文燦也將到鹿港天后宮參加晚會及起轎。

12位抬轎仙女首度現身，身穿粉紅衣裳，身材高挑、外型亮麗，「仙女轎班」也一同亮相，廟方指出，仙女是由媽祖遴選，目前約有108名轎班員，包括空姐、護士、大學生等各行各業都有；連續5年參加的蘇郁心表示，5年前因遭遇挫折前去問事，媽祖指示，需參加8天7夜遶境，自此結緣至今，還說扶轎一點都不累，愈扶愈輕鬆。

廟方也首度製作108尊代表福祿（財利）、福壽（健康）、福德（功果）及福慧（光明）的彌勒佛，供信徒請回，每尊8888元將作為建廟經費。

每年四媽祖都會開示金言做為嘉勉，今年的吉祥偈是「人有善願，天必從之。秉持善念，帶我們走出光明大道」，鄭文燦說，遶境活動規模1年比1年盛大，獲得各界善信、甚至外國朋友熱烈迴響與支持，成為全台灣宗教界經典盛事。

(中國時報)