高雄老屋修繕計畫 擴及全市

2018年03月21日 01:06 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

搶救老屋大作戰！高市都發局推動老屋修繕計畫有成，鼓勵民間逾40年老宅改頭換面，祭出優惠補助，今年宣布擴大補助全市，即日起受理申請，屋主只要提案就有機會獲室內裝修最高95萬元及每月1萬元營運補助。

都發局長李怡德指出，3年前展開老屋保存計畫，迄今完成11間老屋修繕，主要在哈瑪星地區，目前有6家展店營運，成為年輕人創業築夢起點。老屋修繕後翻身成文創商店、工作室或共同工作攻堅，兼具復古及時尚氣息，成為民眾尋幽探訪秘境，更未舊城區注入新活力。

李怡德表示，樂見更多人投入老屋保存活化行列，今年除將老屋補助範圍從鼓山、鹽埕、旗津、岡山等老街區擴展至全市外，更結合文化部老屋保存計畫，提供包含建物整修、室內裝修、營運、老屋創意商品開發，還有推廣老屋修復技術、培力課程等多元補助。

李怡德說明，申請老屋修繕條件，只要是民國60年前興建完成，具有歷史、文化、藝術價值的私有建物，在4月30日前提出申請資料，就有機會獲得建物修繕補助。另為激發年輕人投入老屋創意商品開發，還有每案最高10萬元補助。

至於室內裝修項目須於6月30日前提出申請，市府呼籲屋主或營運者千萬別錯過這個讓老屋再現新風華絕佳契機。相關資訊可詳閱都發局官網，或撥打服務專線（07）3373527將有專人說明。

(中國時報)