南寮旅遊服務中心降租金 提案卡關

2018年03月21日 01:06 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹漁港地中海造型地標「南寮旅遊服務中心」，經市府整修建物外造景完工後，預計於5月再次出租，市府近日因此向議會提案計畫以63萬元1年為底標，但有多位議員認為市府花錢整修卻降價出租實在說不過去，要求再檢討，暫緩該提案。

位在新竹漁港舊港碼頭邊的「南寮旅遊服務中心」，因興建多年加上海風侵蝕，2、3樓都有漏水情形，建物外部的草皮也遭踐踏失修，市府為提高業者租賃建物經營的意願與標的物的吸引力，2017年特別編列2000萬元進行內外部的修繕，其中外部的相關設施及遊戲硬體、造景等，近期將陸續完工。

市府產發處長吳甲天表示，市府預計於5月將旅遊服務中心招標出去，經產發處評估南寮的遊客數及消費狀況，加上東北季風、颱風、雨天等因素，此外扣除得標者裝潢費用、人事水電成本，再分攤至4年的營業所得中，計算出年租金的底標為63萬元，因此向議會提案希望獲議會通過。

但包括張祖琰、李國璋、顏政德、鍾淑英等議員都認為，前1次過去4年的租金，是以每年74萬元標出去，但市府才剛花錢整修建物，現在比以前漂亮，卻反而要降價出租，實在有違常理，要市府再評估，至少應比過去為高，同時也要加強輔導業者經營，此案建議先暫緩。

議員鄭宏輝則指出，旅遊服務中心未來的經營，市府應多協助發揮功能，63萬元的底標，他認為滿合理的，畢竟之後還要招標，標出金額一定會比63萬高，但市府應付予清楚的定位，讓經營者有經營利潤，一旦賺了錢，自然下次就標得高了，這是市場機制。

(中國時報)