虱目魚、鮮蚵加工 成北門招牌

2018年03月21日 01:06 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

台南市北門區是國內重要虱目魚、鮮蚵及文蛤產區之一，鮮甜的生鮮海產更吸引許多饕客前來品嘗，現在除了吃新鮮的好料外，還有用虱目魚、鮮蚵研發的加工產品，包括米香、魚露、XO醬等等具有在地特色的伴手禮，結合當地商圈，行銷地方觀光。

台南市政府經濟發展局委託國立屏東大學執行經濟部地方產業發展計畫，選定鹽分地帶的北門區，運用當地豐富的農漁業資源，設計開發多種新穎且深具在地特色的產品，有虱目魚口味的XO醬、醬油、魚露，甚至還有保養品，令人眼睛為之一亮。

北門商圈協會理事長洪有志說，協會向經濟部中小企業處和市府經發局爭取經費，分3年時間推動北門虱目魚產業發展計畫， 分為「加值地方特色」及「規畫多元行銷」2大方向， 強化北門地方特色產業，帶動觀光和地方發展，帶來人潮。

目前商圈有50多位會員，成員與屏東大學、食品廠合作，把虱目魚做成米香、香餅，還比照東南亞地區愛用的魚露，以虱目魚為素材作出專屬口味，並將傳統醃蚵改良做出老薑蛤蠣醬、珍菇玉耳蚵仔醬，光吃的就有近10種。

另外還運用虱目魚、吳郭魚的魚鱗萃取物，提煉出膠原蛋白，開發Q潤膠原活膚露、Q潤膠原凝膜、膠原蛋白手工皂，將原先丟棄不用的廢物變成保養品，且原料都來自當地，提高農漁產品附加價值。

(中國時報)