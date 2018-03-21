賽夏族婦女 手護織布傳統

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中國時報
／苗栗報導

苗栗縣南庄鄉境內多為賽夏族人，南庄豐富的自然景觀及深厚的文化，蘊育出精湛的竹籐工藝及織布技術，由於生活習慣改變，賽夏部落裡，已少有婦女在織布。為了傳承部落重要文化，南庄鄉東河社區發展社會陸續辦理相關傳習課程，廣邀賽夏族婦女參與學習，親手完成為自己家人織一件傳統服的心願。

很多人走過苗栗南庄老街、晃過吊橋、吃了桂花釀，但卻不知道南庄是賽夏族重要的聚落之一，目前在南庄的賽夏族人約有6000多位。

由於生活習慣改變，賽夏部落裡，已少有婦女在織布，因此南庄鄉東河社區發展社會陸續辦理相關傳習課程，希望能保留珍貴的織布技術。

東河社區發展社會理事風順恩表示，南庄鄉東河村是賽夏族人口最多的地區，著名賽夏族矮靈祭所在的向天湖，就位於東河村。為了因應今年年底的矮靈祭，陸續辦理相關傳習課程，邀集賽夏族婦女參與學習，親手完成為自己家人織一件傳統服的心願，能在矮靈祭的時候穿上場。

風順恩說，賽夏族女人是天生的織女，未來不只要傳承傳統的織布技藝，還要開創新的格局，讓更多人認識賽夏之美。她也指出，手織的可貴就在於每件衣服、披肩都是獨一無二，可以在線條中看到編織者的心意，透過技藝精進與文化採集，讓織布作品有豐富的賽夏故事，同時也兼具現代性。

(中國時報)

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