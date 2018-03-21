山上花園水道博物館 6月招商

2018年03月21日 01:06 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

國定古蹟原台南水道是國內少數兼顧自然生態與歷史的文化資產，其中，「水源地區」結合鄰近山上苗圃規畫為「山上花園水道博物館」，占地約30公頃，台南市文化局投入逾2億元修復及景觀改善，將是台灣第一個委外招商的博物館，預計最快年底營運。

建於1912年的國定古蹟原台南水道，今年春節因園區內河津櫻盛開搭配優美建築，吸引不計其數的遊客湧入朝聖，一夕爆紅。

文化局指出，原台南水道昔日供應大台南民生用水，見證台灣及台南都市發展，二戰結束後，因烏山頭水庫與曾文水庫陸續完工，台南水道卸下給水重責，更名「山上淨水廠」，是台灣最早的都市生活衛生工程之一。

文化局古蹟營運科指出，原台南水道全區包含「水源地區」與「淨水池區」，市府於2014年獲台灣自來水公司捐贈台南水道建物及相關設備後，文化局先斥資逾3000萬元進行「淨水池區」景觀修復工程，同年12月正式對外開放參觀。

此次招商委外營運區域為水源地區，包括「水道博物館園區」及「山上花園」和「宿舍區」等附屬旅遊服務設施興建營運，文化局長葉澤山說，水道博物館園區屬低商業性的招商案，但這處擁有花園一般的綠地、特色建築，極具觀光潛力，希望有理想性的民間業者參與，活化再利用原台南水道的既有設施。

他強調，原台南水道所在地是西拉雅國家風景區重要入口，未來，「山上花園水道博物館」將結合水資源主題與當地生態，兼具文化展示、教育推廣及休憩觀光等多元服務機能，已依《促參法》辦理評估及招商，預計最快6月完成招商，年底正式對外營運。

(中國時報)