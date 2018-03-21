3水環境工程 獲近2億前瞻經費

2018年03月21日 01:06 中國時報 邱立雅／竹縣報導

新竹縣政府爭取中央前基礎建設計畫改善水環境工程經費，上周取得經濟部水利署核定前瞻基礎建設計畫核定，總計近2億經費，包括頭前溪整體水岸環境營造計畫、鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫、新竹海岸線（坡頭漁港）水環境整體改善計畫等3案。另外，「竹北市水資源回收中心」也通過環境教育設施場所認證，成為新竹縣汙水處理廠通過首例。

水環境整體改善計畫3案經費共計1億9401萬7000元，其中主要項目新竹海岸線（坡頭漁港）水環境整體改善計畫占1億340萬元，頭前溪整體水岸環境營造計畫總經費為7668萬元，鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫總經費為1393萬7000元。

因新豐鄉坡頭漁港從傳統漁業活動、漁船靠泊及竹筏聚集，地方希望轉型為兼具觀光遊憩及休閒娛樂的觀光漁港，提振在地經濟發展，農業處長邱世昌指出，去年10月11日縣府邀集漁業團體及地方鄉親召開說明會進行溝通說明，經水環境改善計畫顧問團彙整提報中央「新竹海岸線水環境整體改善計畫」，3月核定辦理上述分項計畫。

另外，「竹北市水資源回收中心」環境教育設施場所認證，歷經書面審查、現場勘查等程序，在今年3月14日經行政院環保署環境教育認證審查小組會議審查通過，成為新竹縣第一處汙水處理廠通過環境教育設施場所認證，將開放各界機關團體及民眾參訪。

竹北市水資源回收中心為兼具汙水處理與教育學習的場所，包括展示大廳、環境教育教室及汙水處理設施等，透過環境教育教室認識汙水怎麼來的、下水道系統如何運作及回收水的概念，進一步影響學員對生活習慣的改變，期待讓學員以「寓教於樂」的心態，了解水資源的重要性。

(中國時報)