士北科安置宅瑕疵多 居民怒

2018年03月21日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市府徵收士林北投科技園區用地後，斥資44億餘元興建專案住宅安置徵收戶，去年底開始點交房屋，卻有居民反映大廳天花板開了大洞，還有鋼筋水泥外露、磁磚剝落問題，怒批根本是「爛宅」；對此，北市府表示會請廠商盡快修繕，修到居民同意才會交屋。

修繕完畢 才會交屋

士北科專案住宅耗資44億餘元，興建642戶專案住宅，其中473戶為徵收戶，其餘擬作公宅出租使用。不過近期市議員陳建銘接獲投訴，指新成屋施工品質糟糕透頂，都已經交屋驗收，竟還出現天花板破洞、瓦斯管線外露、排水不良、磁磚剝落等，連格局設計也很怪，廁所一開門就會撞到馬桶。

陳建銘表示，這些房子未來還要當作公宅使用，連冷氣排水孔都沒預留，這種施工品質實在令人憂心。他質疑，市府花那麼多錢，卻蓋出專案爛宅，民眾恐對公宅失去信心；居民也不滿說，大樓從11樓漏水到9樓，還看得到潮溼痕跡，連屋內的磁磚都還沒有鋪完，「非洲也沒這種房子。」

配合住戶 變更設計

對此，新工處工務科長郭俊說，士北科專案住宅施工期間，民眾反映空間太小，設計有變更。他強調，市府去年11月開始辦理看屋、交屋，預計4月底完成，為了讓承購戶提早交屋入住，因此還在驗收階段就通知民眾看屋，若發現漏水、壁癌等問題，會請廠商盡快修繕，到民眾願意交屋時，才會完成作業；至於瓦斯管線外露，是為配合瓦斯爐位置進行後續接管，使用上無疑慮。

(中國時報)