士北科安置宅瑕疵多 居民怒

士北科專案住宅新屋落成，卻被居民痛批工程品質低落，天花板竟開了大洞，鋼筋水泥都外露。（陳建銘議員研究室提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

北市府徵收士林北投科技園區用地後，斥資44億餘元興建專案住宅安置徵收戶，去年底開始點交房屋，卻有居民反映大廳天花板開了大洞，還有鋼筋水泥外露、磁磚剝落問題，怒批根本是「爛宅」；對此，北市府表示會請廠商盡快修繕，修到居民同意才會交屋。

修繕完畢 才會交屋

士北科專案住宅耗資44億餘元，興建642戶專案住宅，其中473戶為徵收戶，其餘擬作公宅出租使用。不過近期市議員陳建銘接獲投訴，指新成屋施工品質糟糕透頂，都已經交屋驗收，竟還出現天花板破洞、瓦斯管線外露、排水不良、磁磚剝落等，連格局設計也很怪，廁所一開門就會撞到馬桶。

陳建銘表示，這些房子未來還要當作公宅使用，連冷氣排水孔都沒預留，這種施工品質實在令人憂心。他質疑，市府花那麼多錢，卻蓋出專案爛宅，民眾恐對公宅失去信心；居民也不滿說，大樓從11樓漏水到9樓，還看得到潮溼痕跡，連屋內的磁磚都還沒有鋪完，「非洲也沒這種房子。」

配合住戶 變更設計

對此，新工處工務科長郭俊說，士北科專案住宅施工期間，民眾反映空間太小，設計有變更。他強調，市府去年11月開始辦理看屋、交屋，預計4月底完成，為了讓承購戶提早交屋入住，因此還在驗收階段就通知民眾看屋，若發現漏水、壁癌等問題，會請廠商盡快修繕，到民眾願意交屋時，才會完成作業；至於瓦斯管線外露，是為配合瓦斯爐位置進行後續接管，使用上無疑慮。

(中國時報)

百合部落訪義大 吟唱古調祈福 新北修法 爛尾樓有法可罰

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。