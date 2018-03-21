新北修法 爛尾樓有法可罰

建地和未完工建物衍生環境髒亂或公安、衛生等問題，新北市將依照建築法裁罰9000元以下罰鍰，並影響未來建照申請，圖為林口區知名爛尾樓「閃電大樓」。（譚宇哲攝）

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中國時報
／新北報導

爛尾樓將有法可罰！新北市工務局20日通過新北市建築管理規則修正，針對建商建照失效後未善盡管理維護，導致建地和未完工建物衍生環境髒亂或公安、衛生等問題，將依照建築法裁罰9000元以下罰鍰，並影響未來建照申請，可望遏止爛尾樓亂象。

最高9000 影響建照申請

過去新北市境內爛尾樓引發公害的案例不少，像是林口區文化一路的「閃電大樓」荒廢20年，成為民眾冒險、棄置垃圾所在，引發公安及環境景觀問題；三重正義南路的「29街」則因後續產權人管理不當，環境惡臭髒亂、弱勢群聚，淪為地方的貧民窟。

工務局施工科長潘亮宇表示，建築管理規則昨天修正通過，增列第27條規定中，針對建物基地、建物本身及相關設施在建照執照及雜項執照逾期失效或工程中止後，妨礙公共安全、衛生、交通及市容觀瞻，將依《建築法》開罰起造人及土地所有權人9000元以下罰鍰，並列入未來建商申請建照的考量依據。

潘亮宇說，過去礙於沒有法源依據，無法針對未善盡維護管理責任的私產開罰，民眾檢舉也只能針對環境清潔部分由環保局依《廢棄物清理法》開單告發，公安疑慮難解，建管規則修正後，希望能進一步約束建商及土地所有人，避免留下爛尾樓後，形成地方公害。

損鄰處理也將有法可循

工務局指出，建築管理規則修正也針對建商申請建照後養地不蓋加以規範，要求建商申報開工後6個月內必須勘驗動工，各樓地板施工期限縮短為每半年就應進行下一樓層。

此外，建管規則也增訂損鄰處理及程序，讓損鄰事件處理有法源依據可循，損鄰戶及建商雙方的權利義務更明確，潘亮宇表示，過去提議由建商提撥工程造價一定比例的保證金，以保障損鄰戶權益，未來將持續研議，納入損鄰處理程序。

(中國時報)

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