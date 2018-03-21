拿善款紓困挨轟 石材業喊冤

花蓮石材產業在地震中毀損嚴重，政府提供臨時堆置場，讓業者盡快恢復生產線。（張祈攝）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮大地震善款分配引起爭議，近日來，因8億善款協助產業紓困造成社會評論兩極，其中石材產業4億更惹出民怨，引來一陣退款風波，花蓮石材業者無奈指出，並未要求政府直接協助，心意感受大過實質，感謝政府的善意。

花蓮震災全台捐款20億元，「花蓮震災善款監督與管理委員會」因計畫8億用在觀光、石材業產業紓困，未用於補貼災民，惹出民怨，甚至揚言退款，引起民眾撻伐，石材業者對莫名的攻擊、妖魔化頻喊冤。

絕非搶災民資源

「一毛錢都沒有拿到！」工廠位在美崙工業區的石材業者郭航辰澄清，這次政府最直接的協助就是給予清運空間，讓工廠破碎廢材有個臨放堆放地，再來就是國稅局承諾，經災損鑑定損失達500萬以上的工廠，明年稅收部分減免，以虧損1000萬換算，約可減少10幾萬的稅金；至於紓困貸款目前仍在協調階段，銀行也沒有法源依據，無法進行。

對於被外界貼上「官商勾結」標籤，郭航辰說，大眾對石材業、砂石業混淆誤解多，也只能無奈摸摸鼻子承受，工廠有20名員工，這次地震災損1000多萬，幾乎是工廠2年的利潤，現只希望盡快回歸正軌，盡快撐過這次危機。

花蓮為石材加工重鎮，幾乎全台的石材一級加工皆由花蓮負責，石材產量占全台8成，中華民國工業區廠商聯合總會北部理事長聯誼會第6屆會長黃暉紘說，縣內總計約有200餘間大小石材工廠，從業人員1萬5000多名，這次震災石材損失粗估20億。

盼外界別妖魔化

黃暉紘指出，政府基於扶植產業計畫提供紓困補助，2年內4億紓困補助要分200多家業者，並非直接進入業者口袋，實質幫助不高，但還是很感謝政府的心意，絕非外界解釋「跟災民搶資源」。

面對外界批評，黃暉紘直言「很受委屈」，並不是非要補助不可，他以自家工廠為例，損失較「輕微」不到千萬，可以自己吞下，但對於一夕間損失3、4000萬的工廠來說，政府的善意多少有幫助，讓業者有動力繼續經營，盼外界不要過度妖魔化，打擊業者信心。

(中國時報)

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