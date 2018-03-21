堆高機證照到手 起薪50K

2018年03月21日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市光啟高中20日啟用堆高機培訓級檢定場，並同步舉行「人才發展品質管理系統（TTQS）」銅牌證書授證典禮，光啟高中校長張添洲表示，新啟用的堆高機檢定場是北北基桃4縣市僅有的2個檢定場之一，相信能提升更多的勞動產值。

北北基桃第二

張添洲表示，過去許多民眾要考照不但要排隊很久，也可能要跑到宜蘭三星才有檢定場，光啟高中投入百萬資源整地建設、購買設備、培訓老師並申請認證，半年內順利獲得勞動部頒發的合格證書。

張添洲笑說，北北基桃4縣市原先僅有1家堆高機培訓級檢定場，20日光啟高中內的檢定場啟用後，將成為4縣市內唯二的檢定場之一，相信能為學生及社區民眾創造更美好的職業生涯和更多的產值。

推動創客教育

市長鄭文燦則表示，桃園市內的物流業者約有2000家，堆高機在物流中心、機場、港口、大型賣場都用得到，而學生取得證照後，起薪將高達5萬元以上，他稱讚光啟高中是「技職教育的燈塔」，也鼓勵學校推動創客教育，發揮「動手做」的精神。

張添洲表示，光啟高中有23個乙、丙級國家技能檢定場，每年有4000多人次學生及社區人士利用檢定場來取得證照，光啟技職教育以「1證6照」做課程地圖，今年也在全國高中階段學校中，獲得勞動部勞動力發展署TTQS銅牌認證，未來也將持續精進。

(中國時報)