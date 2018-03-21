盧秀燕問政說明會 展現團結

台中市長參選人盧秀燕（左四）與副議長張清照（左三）舉行問政說明會，立委江啟臣（右四）、前議長張清堂（右三）、及立委顏寬恒（左二）等同台相挺。（陳淑娥攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

國民黨台中市長參選人盧秀燕20日在清水區舉行首場問政說明會，現場擠入近千民眾共襄盛舉，高喊「盧秀燕，凍蒜！」立委江啟臣也同台，並請託大家支持盧秀燕；台中市議會副議長張清照也細數政績，尋求連任，現場氣勢如虹，展現國民黨團結決心。

盧秀燕第1場問政說明會與清水在地的張清照一起從海線出發，在紫雲巖主委吳勝隆等陪同下入廟參拜，隨後舉辦問政說明會，與會人士包括立委江啟臣、顏寬恒及多位國民黨市議員到場力挺。

要恢復老人健保補助

盧秀燕表示，自己參選台中市長，在國民黨最艱苦時挺身而出，就是為了台中經濟、空氣等，她以6屆立委老將經歷，為台中市打拚，在各區舉行聯合問政說明會，從清水起步是為了在座鄉親的發展及大台中未來，她若當選市長，要恢復老人健保補助。

江啟臣則拜託大家，11月24日用選票支持國民黨，強調空氣及經濟影響不是1、2年的事，是1、2代，蓋錯了會後悔一輩子，選對人有爭取有建設，選錯人就什麼都沒有，「市長做不好，換人做，換盧秀燕來做！」現場響起一陣掌聲。

前議長張清堂 也到場　張清照感謝鄉親對胞兄、前議長張清堂和自己的支持與鼓勵。他說，接手當副議長後不敢懈怠，3年多來認真打拚，爭取大大小小建設的金額超過20億元，服務案件近萬人。兄弟倆為地方持續服務數十年，重大建設包括了高美溼地景觀橋、遊客服務中心、鰲峰山親子公園及將完工的海洋生態館等，更極力爭取教育資源。

(中國時報)

堆高機證照到手 起薪50K 錢花光 南投老人假牙補助暫停

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。