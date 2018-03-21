盧秀燕問政說明會 展現團結

2018年03月21日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

國民黨台中市長參選人盧秀燕20日在清水區舉行首場問政說明會，現場擠入近千民眾共襄盛舉，高喊「盧秀燕，凍蒜！」立委江啟臣也同台，並請託大家支持盧秀燕；台中市議會副議長張清照也細數政績，尋求連任，現場氣勢如虹，展現國民黨團結決心。

盧秀燕第1場問政說明會與清水在地的張清照一起從海線出發，在紫雲巖主委吳勝隆等陪同下入廟參拜，隨後舉辦問政說明會，與會人士包括立委江啟臣、顏寬恒及多位國民黨市議員到場力挺。

要恢復老人健保補助

盧秀燕表示，自己參選台中市長，在國民黨最艱苦時挺身而出，就是為了台中經濟、空氣等，她以6屆立委老將經歷，為台中市打拚，在各區舉行聯合問政說明會，從清水起步是為了在座鄉親的發展及大台中未來，她若當選市長，要恢復老人健保補助。

江啟臣則拜託大家，11月24日用選票支持國民黨，強調空氣及經濟影響不是1、2年的事，是1、2代，蓋錯了會後悔一輩子，選對人有爭取有建設，選錯人就什麼都沒有，「市長做不好，換人做，換盧秀燕來做！」現場響起一陣掌聲。

前議長張清堂 也到場 張清照感謝鄉親對胞兄、前議長張清堂和自己的支持與鼓勵。他說，接手當副議長後不敢懈怠，3年多來認真打拚，爭取大大小小建設的金額超過20億元，服務案件近萬人。兄弟倆為地方持續服務數十年，重大建設包括了高美溼地景觀橋、遊客服務中心、鰲峰山親子公園及將完工的海洋生態館等，更極力爭取教育資源。

(中國時報)