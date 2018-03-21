錢花光 南投老人假牙補助暫停

2018年03月21日 04:10 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

南投縣政府補助65歲以上老人裝假牙，一般戶部分編列2000萬元預算，再追加1700萬元，但還是不敷所需，經費在3月初用盡，暫停受理申請；中低收入戶則不受影響！南投縣長林明溱表示，從申請狀況可見縣民有很大的需求，下年度將再籌措更多經費，照顧長輩健康。

追加1700萬 仍不夠用

南投縣補助老人裝假牙，2018年預算編列3249萬元，含中、低收入戶1249萬元及一般戶2000萬元；後來，林明溱追加預算經費1700萬元，總經費增至4249萬元，但一般戶民眾申請非常踴躍，已有1402人申請，經費則到3月初就用罄。

中低收入戶 不受影響

南投縣去年假牙補助經費2750萬元，第1類補助257人、第2類補助949人，共計1206人受惠；不過，去年也是受理申請沒有多久，經費就用完，因此停止受理申請。今年舊事重演，而以南投縣8萬老年人口，估計裝置假牙需求及經費將是一筆龐大的支出！

縣府社會及勞動處長陳正威表示，南投縣是全國第8個實施假牙補助的縣市，補助對象包括第1類中低收入戶老人及第2類一般戶老人，到牙科醫療院所就診，取得醫師診斷證明，並開立修整裝置經費估價單，即可提出申請，每人最高假牙補助4萬元。

陸正威表示，南投縣財政窘困，仍然編列4249萬元預算補助老人裝假牙；在經費充裕的直轄市編列假牙補助經費也僅約1億多元，可見縣長照顧老人的用心。縣府將針對申請補助的核銷狀況、執行細節及經費預算等再檢討改進，未來也將循序漸進落實照顧老人。

(中國時報)