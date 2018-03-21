台南代市長澄清 全用在災戶

代理市長李孟諺。（洪榮志攝）

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中國時報
／台南報導

花蓮大地震善款使用問題鬧得滿城風雨，台南市議會定期大會20日開議時，代理市長李孟諺強調，0206南台強震的善款都用在受災戶身上，土壤液化區相關公共設施則由公款支應，並未用到善款外；大會也排定5月15日上午邀請市府針對善款使用情形進行專案報告。

40幾億專款 已花掉一半

市議會定期大會開議日，受到花蓮善款使用問題爭議影響，多位市議員發言關切2016年0206南台強震善款的使用情況。國民黨議員蔡育輝更強調，當初議員在討論捐款如何使用時，最後是在無黨籍議員的努力下，才堅持經費只能用在受災戶上，否則會被拿去用在校舍整建。

蔡育輝認為，目前善款已經花了20幾億，但卻被用在處理土壤液化上，他要求議會排定半天的時間，請市府針對40幾億專款的使用情形進行專案報告。

對此，代理市長李孟諺澄清說，市府秉持嚴謹態度將善款全用在受災戶身上；至於土壤液化區的相關公共設施，則完全都是由公款來支應，並沒有用到善款，市府也很樂意在議會開議期間進行0206善款專案報告。

處理土壤液化 公款支應

李孟諺還指出，市府針對各界善款，在土壤液化部分，只有用在受土壤液化的災民住宅幫忙進行灌漿或做補強、扶正；至於土壤液化所衍生的公共設施、道路、相關的側溝整建等，全都使用公款，請各界不要誤解。經統計，有950多戶土壤液化受災房屋，9成都在安南區。

民進黨議員唐碧娥也說，安南區溪頂里和溪北里共900多戶受災戶都曾經受到協助，相當感謝市府。

最後，議長賴美惠指示議事組，排定5月15日上午針對0206善款使用情形，邀請市府進行專案報告。

(中國時報)

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