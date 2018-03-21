鐵人夢語－缺少志向難以成才

2018年03月21日 04:10 中國時報 李萬吉

近期是各級學校的招生季節，同時也開始進入企業校園徵才的旺季。許多大學每年都會辦理各式的輔導就業活動。有些知名大學的校園徵才博覽會規模更是像個嘉年華，不僅廣邀企業擺攤，還得安排各種節目表演、餐車美食，甚至抽獎活動，就是想吸引更多學生參加，衝衝現場人氣！

這兩年因擴大兩岸辦學規模，學校對師資及行政人力的需求增加，也開始積極參加這些徵才活動，應該是校園徵才博覽會中極少見的企業型態。雖然詢問度無法和知名大企業相比，卻讓不少徬徨的大學生發現他們未曾想過的工作場域。

在徵才活動中不難發現，許多即將畢業的大學生，對未來的工作仍毫無想法，沒有方向。他們只抱著聽看看的心態，甚至是衝著摸彩活動來湊熱鬧。顯示這些年輕人並未做好步入職場的準備，對自己的專業沒有信心，對未來發展沒有目標，不免更讓人對台灣人才的競爭力感到憂心。

這些現象不能完全怪學生，學校教育應該要負更大責任。長期以來，中小學偏重學科學習，適性教育的觀念常常只用在學業表現較差的學生，希望幫助他們找到讀書以外的出路。學習能力強的學生，總被期待先提高大學考試分數，只要成績夠好，選擇就多。長期輕忽生涯發展教育的結果，學生不了解自己的興趣，不清楚大學科系的專業發展，也不知道如何為自己設定目標。反正考上了就去讀，讀畢業了再說。

這些年輕人所面對的未來，是個瞬息萬變的世界，許多機會稍縱即逝，不容他們躊躇猶豫。學校應積極協助他們認識自己、探索未來，越早確定志向，才能在職涯發展上搶得先機，並邁步向前。否則，消磨的不只是下一代的競爭力，更是台灣社會的生命力！（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)