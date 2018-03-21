植青大學院 帶青年認識桃園

2018年03月21日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

植青大學院開學囉！桃園市政府青年事務局推「植青大學院」，分為6大主題的免費課程，涵蓋性別、族群、在地特色及公共議題等面向，希望讓年輕人認識桃園，也藉由課程讓桃園成為最多年輕人投身公共參與的城市。

植青大學院20日舉行開學典禮，桃園市長鄭文燦表示，課程以認識地方、在地特色及市政建設為3大主軸，並包含在地特色、行動講堂、新住民工作坊、旅外大專校園青年座談會、學生自治組織研習與女性培力課程等6大主題學堂，也邀請各項領域專家分享經驗。

鄭文燦介紹，「性別」方面，請到桃園市基督教女青年會理事長劉慧音，「族群」方面，請到中原大學原青社長虎柏蒝。「在地特色」方面，請到南亞技術學院老師黃裕和，「公共議題」方面，則請到「望見書間」創辦人林周熙講授。

他也說，「日日田職物所」創辦人高慶榮推動南興社區的工藝再造計畫，內容包括南興永昌宮、埤塘公園，未來可成為客庄小旅行的重要據點。「龍潭菱潭街興創基地」，從廢置市場改造成為文創市場，過程從無到有，讓年輕人展現個人文創產品，讓老街有新生命。

青年局表示，課程內容包羅萬象，如清明飲食文化，中平故事館、老街溪河川教育中心參訪，復興區原住民部落參訪等等，涵蓋各種面向，且全部免費。有意願的民眾可以上網：http://eec.uch.edu.tw/web3/index3.asp?ct2id=100，查詢。

(中國時報)