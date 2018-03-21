預算被刪批議會 涂醒哲挨轟

議員廖天隆

友善列印
中國時報
／嘉市報導
嘉義市長涂醒哲（呂妍庭攝）
議員黃秋澤

嘉義市長涂醒哲19日在青少年志工表揚活動上指市議會拿刀子亂砍，把補助身障團體辦活動的100萬元預算刪除，還說照顧弱勢比不上面子問題，此番言論讓他在20日臨時會上遭多位議員炮轟亂講話，議長蕭淑麗更指涂醒哲對外不當發言是破壞府會和諧最大亂源之一。

為追加減預算案召開的臨時會昨上午結束，但議事廳氣氛不平靜，除身障團體100萬元經費成討論焦點，涂醒哲前一天的發言更引發部分議員不滿，廖天隆認為涂醒哲言論恐讓外界以為議會不關心弱勢，表示既然議會已有決議，當場建議涂醒哲捐款助弱勢，「市長你捐多少，我就捐多少」，但涂醒哲不置可否，未當面允諾。

黃秋澤也還原當天預算審查情況，指不知誰喊刪100萬，結果社會局又沒有主動說明爭取，導致這筆預算遭誤刪，要怪就怪市府預算被刪還當啞巴，另針對涂醒哲前一日的發言，黃指涂醒哲愛亂講話，講完又自己道歉。

但涂醒哲卻說他很感謝議會，是媒體唯恐天下不亂，要議員不要掉入陷阱，也不要在意，反被黃秋澤當面提醒要多注意，不要讓人看笑話。蕭淑麗也強調，議會依法審查追加減預算，大家取得共識，採多數決，而府會關係重在溝通協調，盼涂醒哲日後對外言論要謹慎，拿刀亂砍這句話讓認真審預算的議員無法認同，更是破壞府會和諧的最大亂源之一。

(中國時報)

牙科醫療站 進駐仁愛鄉 環島跳島新旅程 英郵輪來台踩線

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。