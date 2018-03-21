預算被刪批議會 涂醒哲挨轟

2018年03月21日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市長涂醒哲（呂妍庭攝）

議員黃秋澤

嘉義市長涂醒哲19日在青少年志工表揚活動上指市議會拿刀子亂砍，把補助身障團體辦活動的100萬元預算刪除，還說照顧弱勢比不上面子問題，此番言論讓他在20日臨時會上遭多位議員炮轟亂講話，議長蕭淑麗更指涂醒哲對外不當發言是破壞府會和諧最大亂源之一。

為追加減預算案召開的臨時會昨上午結束，但議事廳氣氛不平靜，除身障團體100萬元經費成討論焦點，涂醒哲前一天的發言更引發部分議員不滿，廖天隆認為涂醒哲言論恐讓外界以為議會不關心弱勢，表示既然議會已有決議，當場建議涂醒哲捐款助弱勢，「市長你捐多少，我就捐多少」，但涂醒哲不置可否，未當面允諾。

黃秋澤也還原當天預算審查情況，指不知誰喊刪100萬，結果社會局又沒有主動說明爭取，導致這筆預算遭誤刪，要怪就怪市府預算被刪還當啞巴，另針對涂醒哲前一日的發言，黃指涂醒哲愛亂講話，講完又自己道歉。

但涂醒哲卻說他很感謝議會，是媒體唯恐天下不亂，要議員不要掉入陷阱，也不要在意，反被黃秋澤當面提醒要多注意，不要讓人看笑話。蕭淑麗也強調，議會依法審查追加減預算，大家取得共識，採多數決，而府會關係重在溝通協調，盼涂醒哲日後對外言論要謹慎，拿刀亂砍這句話讓認真審預算的議員無法認同，更是破壞府會和諧的最大亂源之一。

(中國時報)