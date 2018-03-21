環島跳島新旅程 英郵輪來台踩線

2018年03月21日 01:06 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

豪華郵輪精緻旅遊，英國籍卡麗多莉Caledonia Sky「天空號」郵輪滿載百名外國遊客跨海台灣展開環島、跳島之旅，嶄新的fly-cruise（飛機+郵輪）新旅程，20日蒞臨澎湖登島自由行。

台灣積極開發外國豪華郵輪旅遊，一別麗星輪等超級大型國際郵輪，這次登台的英國籍卡麗多莉「天空號」總噸位4200噸、船長90公尺，屬於小型精緻郵輪，基於泊港水深需求淺及纜樁拉力等多項優勢條件，更適合串聯國際商港及國內港景點。

這次主打小而美的精緻遊輪套裝行程，首次以飛機搭配郵輪的新模式，近百名英國旅客先搭機來台，再轉往基隆港換乘遊輪出發，陸續靠泊台中港、金門水頭港、澎湖馬公港、台南安平港、台東富岡漁港及花蓮港，開啟台灣郵輪環島旅遊的新頁。

交通部航港局全力促成美事，積極聯繫金門、澎湖、台東等地方政府共襄盛舉，協助卡麗多莉號郵輪靠泊、碼頭設施、旅客入出境通關流程及岸上旅遊規畫等配套措施，打響台灣國際觀光知名度。

20日清晨7時許，「天空號」郵輪緩緩駛進澎湖馬公港，澎湖縣政府以醒獅戰鼓表演熱情迎接，雙方相見歡並互贈首航紀念品，祝福環島郵輪之旅圓滿成功；百名外國貴賓下船展開澎湖島一日遊，深夜11時啟程離澎轉往下一站台南安平港。

(中國時報)