北市一條龍托育 將增26校

2018年03月21日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

公幼搶破頭！台北市教育局20日表示，107學年度2歲專班將新增34班，使全市收托量達77班、1155人；另外，北市現推動0至12歲「一條龍」托育，也就是在一所國小內，提供公托、公幼，讓學童可以一路讀到12歲，目前全市已有11校建置完成，這學年度預計再增加26校，「終極目標」盼5年內完成校校有幼托。

2歲兒童送托比例不若3至5歲高，每年中籤率大約只有1成6。教育局學前教育科長吳文誌表示，107學年度開始，會新增34班2歲專班，每班可收15名幼童，為全市增加510個收托量；屆時，全市將有77班2歲專班、總收托量達1155人。

但吳文誌坦言，學前教育不是義務教育，尤其2歲幼童可能由家長在家自己照顧、就近送至私幼，所以的確無法做到完全滿足，會儘量在國中小校園內尋找餘裕空間增設2歲專班。

北市副市長陳景峻、教育局長曾燦金昨也參訪舊莊國小「一條龍」托育辦理狀況。吳文誌說明，市府政策目標是希望在5年內，達成「校校有幼托」，也就是每所國小都能提供一條龍服務；他指出，這是困難的目標，前提是學校願意釋出餘裕空間，但會盡力去做。

私幼補助部分，吳文誌表示，目前全國5歲幼兒均免學費，北市拍板從107學年度開始，針對4歲幼童每學期補助1萬3660元，相當於1個月免繳學費，但必須家戶所得稅率在20％以下、父母一方與孩童設籍北市，且就讀北市合法私幼才能領取；至於3歲部分，也將比照4歲方式辦理，但仍在追加預算中，若議會通過，將可趕上107學年度一起上路。

(中國時報)