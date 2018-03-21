電動二輪車充電站 加碼補助設置

2018年03月21日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中電動汽車充電站已達299站，為全台第一，電動二輪車充電站也達到469站。為建構電動車便利的充電環境，台中市政府加碼補助設置電動二輪車充電站，今年由每站7000元提高至1萬元，豐原、后里、外埔與大甲區更提高至1萬3000元。

台中市環保局長白智榮表示，截至2017年底為止，全市電動機車數量成長至1萬2239輛，為推廣低碳節能的電動汽車及電動二輪車，市府補助民眾購買電動車，大力解決充電站便利性問題。

環保局今年持續推廣「電動二輪車充電站設置補助計畫」，並將補助經費由每站7000元提高至今年1萬元，為響應2018台中世界花博低碳精神，豐原、后里、外埔3大展區及大甲區共4個行政區，每站補助金額更提高至1萬3000元，鼓勵參觀民眾使用電動二輪車。

市府除推動免牌照稅、免燃料費等優惠措施外，全市電動汽車充電站設置補助每站5萬元，交通局持續於公有停車場設置電動車輛充電站，也於18處公有停車場畫設120格電動汽車專用停車格，持續提升低碳運具便利性。

環保局表示，台中市汰舊換購或新購電動機車均有補助，非僅限汰舊換購，條件優惠，甚至連自行車首創納入補助範圍，推動低碳運具，減輕對空氣品質的影響，去年8汰舊換購電動機車補助是六都最多。

(中國時報)