亞洲首創 南市免費報考TOEIC Bridge

2018年03月21日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南市政府力推英語為第二官方語，鼓吹從生活學習英語，理念獲ETS台灣總代理忠欣公司認同並贊助165萬元，亞洲首創提供1500個名額供台南市民免費報考TOEIC Bridge，GEAT臺灣全球化教育推廣協會理事長陳超明推崇，台南把英語普及當作政策來推動，極具前瞻思維。

陳超明指出，台南力推第二官方語，引起其他城市甚至其他國家關注，他強調，學英語目的不是人人都得跟美國人一樣講流利英語，而是「每個人都能講一點英語」。他說，當必須坐上國際談判桌，英語能力才需要多益900分以上，但這樣的人在政府部門僅占10-20％，60％的人僅需具備簡單英文，可與外國人進行生活英語對話，就足以建構一個國際生活環境。

忠欣公司董事長邵作俊表示，台南推動英語為第二官方語不遺餘力，贊助免費名額就是希望協助台南推廣英語。副市長張政源表示，此次贊助不僅是「台南限定」，更是亞洲首例，多益普及測驗報名費1100元，成績達標還可獲價值300元官方證書，他說，該公司原本僅提供1200名員額，消息一出，不少人趨之若鶩，加碼到1500名，台南市警局已有100人報名。

第二官方語言辦公室主任李賢衛表示，參試者成績達92分以上者可獲GEAT提供的分級英語認證徽章，若達134分以上，還可獲得ETS頒發的多益普及英語測驗的官方證書。

二官辦副主任田玲瑚說，英檢成績是不少國人升學、求職必備，有別於坊間英檢難度偏高，受試者易感到挫折，TOEIC Bridge程度等同於英檢初中級，考題著重日常生活情境使用英語，測驗題數、測驗時間較少，有助於民眾檢視英語力。

(中國時報)