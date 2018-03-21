遠雄大巨蛋 申請都審暫緩90天

2018年03月21日 04:10 中國時報 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

北市都發局長林洲民上周爆料，根據「建築技術規則」規定，未來大巨蛋即使營運也不得開演唱會，除非要再回台建中心重審。對此，遠雄19日晚間發文都發局指出，現階段不可能將大巨蛋案送回台建中心重審，因此依規則申請暫緩都審90天，要求市府確認建照效力。

遠雄集團發言人楊舜欽指出，遠雄已通過台建中心審查，而都審會並非建照及建築技術規則主管機關，當年建照是建管處依法審定核發，既然現在都發局質疑建照合法性，那在市府搞清楚建照是否合法前，遠雄依照審議規則提出暫緩90天，並透露若市府駁回暫緩，則不排除撤件。

林洲民認為，「未來大巨蛋不得開演唱會」的依據是「建築技術規則」97條及127條法規部分，指安全梯須達避難層、地面層，以及觀眾席樓地板面，應在基地地面或道路路面以下7公尺以內。

不過依照目前大巨蛋規畫，大巨蛋觀眾席在地下10.5公尺中，另部分安全梯僅達地下2樓，還要再經由銜接其他樓梯到達地面層，並不符合這兩條法規。

都發局則回應，確實有收到遠雄申請暫緩審議的公文，同時遠雄指都審會不討論「建築技術規則」97條及127條法規部分，都發局認為遠雄與彼此間的認知有所差異，至於遠雄要展延、撤件予以尊重，但市府對展延有准駁的權力。

(中國時報)