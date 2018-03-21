周稱曾很用力反對 侯尊重黨

2018年03月21日 04:10 中國時報 葉書宏 、 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市長參選人侯友宜（中）昨與議員陳鴻源（左）合辦座談會，討論少子化及高齡化等議題。（葉書宏翻攝）

國民黨新北市黨部19日公布市長初選作業最後協調版本，將舉辦3場預錄電視政見與4場集會式政見說明會後，4月3日起3天進行全民調，對此，參選人侯友宜表示，尊重黨，依照黨的遊戲規則走；周錫瑋則說，「曾很用力反對！」最後妥協，會尊重民調結果。

侯友宜表示，對民調操作並不了解，黨既然已經做了決定，就會遵照遊戲規則走，至於是否可能產生其他的結果，他強調，「我們盡力就好！」兄弟登山，大家各自努力，把自己的事情做好，讓選民認識我們，這才重要。

侯友宜提到，有民眾認為國民黨近年沒有重用年輕人，他看到黨最近幾年做得不夠多，所以要由他帶頭，希望未來能有更多的年輕朋友加入競選團隊。

另外，關於周錫瑋聲稱「辦活動時有基層里長被禁止參加」，似乎「有股神祕的力量」，暗指黨內競爭資源不平等，侯友宜笑回：「真的嗎？我有神祕力量？」走到哪都看到很多市民支持，這就是他的神祕力量。

周錫瑋表示，初選協商過程中曾很用力反對，清明連假期間進行全民調不太適合，但是黨中央很堅持，因為民調公司等問題，最後聽從黨中央決議，不再堅持，不管結果如何，每位參選人都很努力，最後會尊重民調結果。

關於爭取民進黨提名新北市長參選人吳秉叡發表的「大台北灣區計畫」，質疑市府工作效率不佳，「將帥無能，累死三軍」。

侯友宜表示，吳可能離開市府太久，顯然對市府的情況不夠清楚，升格近8年來有很多的政績，舉凡歡樂耶誕城、萬里蟹及公托中心等。

周錫瑋也建議吳秉叡可以做些功課，目前還有約40平方公里土地可以進行開發，陸地上有現有土地，何必要填海造陸。

(中國時報)