三井OUTLET PARK上梁 年底開幕

2018年03月21日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

台中港開港40年來第一個重大外資投資案三井大型購物中心，20日舉行上梁典禮，預計年底開幕。台中市長林佳龍說，2018花博將於11月盛大登場，勢必吸引人潮湧入台中，遊客屆時也能造訪這座全新的OUTLET PARK。

林佳龍出席台中港OUTLET PARK上梁典禮，包括三井不動產株式會社執行役員大林修、台灣三井不動產公司總經理下町一朗、台灣港務公司總經理郭添貴、瑞助營造董事長張正岳等均到場。

林佳龍指出，日本三井不動產集團斥資25億元，在台中港打造中台灣最大規模的大型購物中心，從簽約到現在不到2年，整個主體工程已初步完成，上梁典禮是非常重要的里程碑，未來不僅可促進地方經濟，並帶來更多群聚效應，作為成功招商的典範。

林佳龍說，台中港附近有高美溼地、梧棲漁港，現在再添海洋生態館，且正規畫電力博物館，未來周邊的離岸風電也會帶來龐大就業人潮。將來捷運藍線發展至台中港區、鐵路高架環線化串聯山線與海線鐵路及附近轉運中心也陸續完成，將可透過接駁方式串聯在地的觀光與購物景點。

台中市經發局指出，近年台中市整體招商成果斐然，除三井與安川，另有國泰永聯物流共和國、台積電擴廠、美光記憶體、ATT GROUP等，整體投資氛圍相當濃厚，未來將持續優化投資環境，拓展國內外招商引資。

(中國時報)