梵印烘焙倒店 老闆拘提到案

2018年03月21日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

去年7月開幕的台南市東區梵印烘焙店，大肆招攬收費會員後，今年2月突然惡性倒閉，積欠大批員工薪資、廠商貨款及會員點數。神隱多日的負責人蔡文祥20日雖在臉書PO文道歉，聲稱將面對所有債務及承擔所有法律後果，決不逃避，但仍被檢警拘提到案。 梵印烘焙惡性倒閉案發後，受害會員組成自救會，除向市府消保官等單位申訴，也提告詐欺。據查，目前有80名會員、3名廠商登記受害，總計金額高達795萬元，其中，最大受害戶為聯合信用卡處理中心，受害金額423萬元。

台南地檢署昨天指揮市警一分局偵查隊，於中午將梵印負責人蔡文祥拘提到案後，下午1點多移送南檢，由檢方複訊，以釐清案情原委。偵訊中，蔡文祥聲稱願意處理後續事宜。

昨天蔡文祥也在臉書PO文，向全體員工與家屬、7000名會員、消費者及廠商，以及這段時間借錢及提供幫助的朋友長輩致歉。他說，自從停業以來，沒有在第一時間立刻出面說明及處理停業事宜，造成如此嚴重的社會影響，致上最深刻真誠的道歉。

蔡文祥還表示，保證承擔一切責任；也會想設法處理善後，決不逃避。

不過，針對蔡的PO文，許多民眾卻在粉絲頁下方留言嘲諷，「要蔡快還錢、還公道，其他不必解釋，說這些有什麼意義？」

(中國時報)