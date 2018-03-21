YouBike將破1億人次 抽大獎

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中國時報
／台北報導

台北市從2009年起推行公共自行車YouBike，目前已累積約9888萬騎乘人次，為了回饋民眾，北市交通局將送第1億名幸運兒「1萬元儲值金」，推估約4月上旬可送出；另外4月1日起，民眾搭乘捷運、公車在1小時內與YouBike雙向轉乘，可享轉乘優惠5元，敬老卡480元點數也能用於YouBike。

YouBike約9年前率先在北市上路，當時僅在信義計畫區周邊營運500台，初期虧損嚴重，經過北市府多年大力推動，至今台北市已有400個站點、1.3萬輛車，成為台北重要特色，深受國外觀光客喜愛。

北市交通局統計到3月19日為止，北市騎乘人次已達9888萬7990人，將突破1億次大關。為回饋民眾，第9910萬騎乘者可獲1000元儲值金，第9920萬人可獲2000元，以此類推，第1億人次可獲1萬元儲值金，依每日6萬人次騎乘量推估，約莫4月上旬可找到幸運兒。

另外，從3月20日到5月31日騎乘YouBike滿10次，可累積1次抽獎機會，獎項包含3支iPhoneX 64G手機，以及300張紀念悠遊卡，內含500元儲值金，騎乘愈多機會愈多。

目前在北市騎乘YouBike前30分鐘為5元，為鼓勵更多民眾使用綠運輸，4月1日起，搭乘捷運或公車後1小時內轉乘北市境內YouBike，可享前30分鐘免費；騎乘YouBike後轉乘公車或捷運，一樣可獲得5元優惠，交通局預估每年要補助3000萬元。

另外，北市敬老卡4月起將擴大使用範圍，480元將可用於YouBike，以及搭乘觀光巴士，計算方式比照愛心計程車。

(中國時報)

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