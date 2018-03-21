台中宜居登榜 勝上海北京

2018年03月21日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市繼美國有線電視新聞網CNN2016年以專文報導台中是「台灣最宜居城市」，2017年首度名列Euromonitor International全球百大旅遊目的地城市，20日再傳佳音；美國人力資源諮詢公司美世公布2018生活品質調查結果，評比全球231個城市，台中市列第101名，勝過103名的上海、119名的北京等城市。

美國人力資源諮詢公司美世公布2018生活品質調查結果，台灣被列入調查的城市僅台中及台北，台北第84名、台中第101名。

市府指出，美國人力資源諮詢公司美世公布每年進行生活品質調查，今年調查指標包含政治穩定程度、醫療、教育、交通等，針對全球231個城市進行評比，台中維持去年的101名。

台中市打造宜居城市的政策多元，獲青睞原因，市府分析包括「托育一條龍」補助，分攤父母養育小孩的壓力；預計興建1萬戶的社會住宅興建計畫及租屋補助；「摘星計畫」利用閒置公有建築物及園區，鼓勵青年創業實現夢想。

為提供民眾優質大眾運輸服務，市府推動多項公車改革措施，如公車10公里免費，也因應通勤就學需求推出跳蛙式幹線公車，透過電子票證刷卡資料、補貼數據及公車動態資訊等進行大數據分析，調整路線及班次，讓交通更便利。

(中國時報)