越南偷渡客 又逮10人

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中國時報
／綜合報導

19日凌晨在台東縣最南端的南田村海灘，越南籍的偷渡客搶灘上岸，其中2人溺斃、3人被逮，但其實還有10人趁亂逃逸，躲到晚間才準備行動，不過仍被警方、海巡隊員逮個正著，其中9人越南籍、1人大陸籍，全都被警方移送台東地檢署偵訊。

這批偷渡客大多曾在台灣工作，許多人國語還非常流利，但因為是逃逸外勞遭遣返無法再到台灣，但在人蛇集團的安排下，以偷渡方式準備從南田登陸，岸上已經有多輛車準備接應、工作也安排妥當，背後有集團操控。

前天晚間已經躲藏一整天的偷渡客，要趁著晚間轉移陣地，不過被南田民眾發現口音有異、還是生面孔，警覺性高的報警，讓警方順利逮捕3人，海巡隊員再大規模搜索，收網又逮到7人。

另外，高雄海巡隊查獲屏東東港籍漁船「金春財」號載16名越南偷渡客，從逮獲地點在台東南田外海，研判該漁船與台東搶灘偷渡客有關，但64歲王姓船長堅決否認，訊後將事證交司法審判釐清；海巡隊指出，偷渡客支付6500元美金，先在大陸登船前付3500元美金，事成後再繳尾款。

海巡隊說，越南偷渡客模式都是從越南搭車進到大陸福建沿海，經大陸鐵殼船載運至公海，再由台灣漁船負責接駁，並企圖利用深夜時刻，航至南部外海再轉以膠筏、橡皮艇伺機搶灘上岸。

仲介業者不諱言說，逾期逃逸到非法仲介或透過同鄉轉介工作，賺到的錢幾乎更優渥，就算屆時逮到被遣返，花個折合台幣不到20萬元就可再偷渡來台，男性從事勞力工作，沒有限期或仲介拘束，實賺實拿；女的甚至可從事視聽伴唱或按摩，1天賺2、3千元，讓這偷渡歪風層出不窮。

(中國時報)

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