北台首長會議 交流在地食材

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中國時報
╱基隆報導

基隆市長林右昌20日在市務會議上宣布，「第14屆北台首長會議暨成果展」將在29日於基隆長榮桂冠飯店登場，今年由基隆擔任「東道主」，邀集台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣等8縣市相關單位代表出席，除了分享在地特色食材，也促進城市經驗交流。

林右昌指出，此次北台首長會議，將共同提出「北台8縣市推動校園營養午餐使用在地特色食材宣言」，象徵北台區域合作持續推動，就在地食材合作彼此支援，建構良好的夥伴關係。

這項宣言中，將鼓勵北台各級學校採購北台區域「當季、當地」新鮮食材，降低對環境衝擊，建立低碳飲食生活態度；推動學校間策略聯盟增加採購量，降低成本，提升學生午餐的品質。

林右昌提及，屆時將會以「北台8縣市在地安心食材」設計特色菜餚，攜手打造「安全、安心」飲食環境的具體實踐，向國人及國內外旅客展現北台飲食文化。另外自他上任後，即力推基隆海鮮生產履歷，也和海大合作檢驗食安環節，讓基隆漁產廣受歡迎。

都發處表示，當天由北台8縣市首長身著廚師服，展示各自縣市特色在地食材及北台風味餐創意菜，有匯集新北茭白筍、基隆鯊魚煙、宜蘭鴨肉、苗栗桔醬雞絲的「北台慶豐四喜樂」，歡心揭開序幕；而其中基隆的特色菜餚「基隆酥蝦脆留香」，則用基隆蝦三寶之一，展現蝦味濃郁、香氣甜味十足的野生劍蝦烹製過程。

(中國時報)

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