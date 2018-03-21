中正大學研發 會思考的智慧護膝

友善列印
中國時報
／嘉縣報導

掌握全台控制器關鍵技術的中正大學「前瞻製造系統頂尖研究中心」，近日才獲得教育部深耕計畫5年期首期5000萬元補助，接下來中心團隊除持續推動智慧工具機聯網平台技術，也計畫和相關單位合作，研發會思考的智慧型護膝，5年內更打算把鳳梨葉、稻殼等在地農產應用在強化3D列印複合材料上，創造智慧機械無限可能性。

中正前瞻製造中心主任劉德騏指出，很多人都把智慧機械簡化成自動化，其實「智慧機械最重要的是機器可以跟人溝通思考和自我修正」，指身為國內智慧控制器界的領頭羊，前瞻中心光學術著作已發表626篇，擁有193項國內外發明專利，更累積近7000萬元技轉金，除持續培育跨領域人才，下一步就是要研發有頭腦的智慧機械。

劉德騏表示，前瞻中心與中正高齡跨領域創新研究中心、慈濟醫院合作，將針對慢性膝痛或退化性膝關節炎患者開發智慧型護膝，患者只要戴上智慧護膝，就會自動記錄膝蓋每天的彎曲角度、受力等資訊，再上傳到雲端，透過程式分析，如患者活動量太多、不足，甚至彎曲角度太大都會發出警示，提供醫師診治時數據化參考。

前瞻中心還打算使用3D列印，把鳳梨葉、稻殼等嘉義農產品的纖維轉化成複合天然強化素材，除提供業界創新技術，也想大幅提升在地農業的循環經濟效應，劉德騏強調，前瞻中心將透過自行開發或引進國際技術，來提升國內精密機械產業整體實力。

(中國時報)

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