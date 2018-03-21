兩岸新局 小英別再裝睡

2018年03月21日 04:10 中國時報 李正修

大陸13屆全國人大一次會議20日閉幕，大陸國家主席習近平致詞時表示，將堅持「一中原則」與「九二共識」，以及擴大兩岸經濟文化合作，推動和平統一，堅決反對分裂；他並重申，「祖國的每一寸領土都絕對不能，也絕對不可能從中國分割出去。」接著總理李克強在記者會上也提到，不能容忍任何台獨的企圖、主張和行徑，也不能允許外國勢力打「台灣牌」，這會給兩岸關係帶來困難。我外交部則回應，任何外交工作都是主權國家應當行使的行為，其他國家不應說三道四。

綜合習、李的說法，加上新任政協主席汪洋日前有關兩岸關係的談話，中共3位對台工作領導人已清楚點出大陸未來對台工作的方向，就是反台獨及防堵外來勢力介入台海事務兩項重點。

首先，蔡英文政府遲遲不清楚表態兩岸關係的定位，甚至還推動一系列「去中國化」的政治清算，公然利用政府機器切割兩岸政治、歷史、文化等連結，企圖營造兩岸「一中一台」的分裂假象。這些台灣內部的變化，使得北京當局擔憂長此以往，兩岸民族連結的根將被民進黨徹底剷除，因此在日前的惠台31項措施中特別著重兩岸的文化教育交流，寄望藉由青年世代的互動來打破綠營「隱性台獨」的壟斷路線。

其次，對大陸而言，所謂的「外國勢力」不外乎是指以美國為首的民主同盟。為防堵美國總統川普剛簽署的《台灣旅行法》可能衍生的不確定因素，大陸立即向美國政府表達強硬反對的立場，同時對蔡政府挾洋自重、全面倒向美國的做法，近年來陸續由具涉外經驗、尤其是與美國交過手的資深外交官出任對台工作要職，包括新任的國台辦主任劉結一，目的就是全面封殺蔡政府「拉美抗中」的陽謀。

最後，蔡政府寄望陳明通接掌陸委會、張志軍去職能為兩岸關係打開新局的美夢，恐將落空。陳明通固然有其對陸溝通的私人管道，但從他接任陸委會主委的那一刻起，他所有與對岸的接觸將會戛然而止，蔡政府如果還對恢復兩岸官方接觸抱著一絲希望的話，根本就是自欺欺人。

日前台灣民意基金會最新民調顯示，支持台獨的受訪者從2016年的51.2%急速下滑到今年3月的38.3%，約減少了200萬人，而行政院長賴清德在立法院對此竟答覆民調忽高忽低很正常，甚至還誑稱「如果中國把大門關起來，唯一的鑰匙就是九二共識，那麼在台灣是找不到這把鑰匙的。」完全無視於多數國人不滿蔡政府兩岸政策過於消極被動的民意。

兩岸官方溝通管道早已中斷，蔡總統卻還死抱著「維持兩岸現狀」的神主牌不放，根本脫離了現實。在大陸對台工作新人事布局就定位後，預料陸方將會發動層層攻勢。從行政院日前以新瓶裝舊酒的8大策略因應惠台31條，就可看出雙方實力的高下。未來面對大陸的出招，台灣固然需要美國的支持，但蔡政府也不應忽略國家利益至上的鐵律，一味倚賴外力，只會對大陸逞口舌之能，而坐視兩岸僵局持續，如此最終只會讓台灣淪為兩強競逐的犧牲品而已，任何主權獨立的說法都將成為空談。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)