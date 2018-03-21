當美國的一中邁向二法三公報

2018年03月21日 04:10 中國時報 黃介正

今年是美國卡特政府宣布與中華民國斷交的40周年，長期以來美國對海峽兩岸所遵循之「一個中國政策」的具體內涵，向來是「一法三公報」，上周末在川普總統簽署《台灣旅行法》後，產生了新的轉變。

美國的「一個中國政策」有別於中國大陸的「一個中國原則」。大陸的一中原則係指「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國代表全中國。」美國的一中政策則是外交承認中華人民共和國，但維持與台灣強勁的非官方關係，包括軍事安援合作。

作為美國一中政策基礎的「一法三公報」包括1979年的《台灣關係法》，以及中美雙方簽訂的三項聯合公報：認知台灣是中國一部分的1972年《上海公報》，美國與中華民國斷交、廢約、撤軍的1979年《建交公報》，以及美國願在和平解決原則下逐漸遞減對台軍售的1982年《八一七公報》。

從冷戰時期發展出來的「一法三公報」在過去30餘年的踐履中，並非不動如山。雷根總統在《八一七公報》簽署前1個月，透過AIT處長李潔明向蔣經國總統提出包括不會停止對台軍售的「六項保證」。老布希在總統競選連任期間，決定對台出售150架F-16 A/B戰鬥機。柯林頓總統在訪問上海時，透過答覆學生提問，說出包括不支持台灣參加以主權國為條件的國際組織之「三不政策」。

華府一直是兩岸對局的主戰場，隨著強權競逐與美、中、台三組雙邊關係的演變，台北與北京在對美工作上的相互角力從未停歇；美國對台海兩岸的宏觀政策調控亦盡力維持均衡，無論政策做法如何改變，均一律宣稱沒有違反「一法三公報」。

如今美國多了個國內法《台灣旅行法》，儘管是為了解除台美高層互訪限制，或是為了讚賞台灣民主化成就，又或是為了面對中國崛起而站穩聯盟隊伍，美國國會兩院無異議通過、總統簽署生效，「一法三公報」畢竟邁向了「二法三公報」。

近兩年，從2017與2018財政年度的兩個《國防授權法》，以至甫公布施行的《台灣旅行法》，多有提升台美高層交流的國會意見，不只反映了美國立法部門參與對外事務的政治傳統，也象徵美國最高民意機關對於中國快速擴大影響力的某種危機意識，此乃漸次積累的認知與趨勢，兩岸皆應詳察而避免意氣用事。

《台灣旅行法》以簡單條文敘述「國會意見」，「鼓勵」行政部門「應可」（should）採取行動，允許包括主管外交及國防事務之台美所有層級官員的互訪，並參加台灣駐美各館處所主辦的活動。只要台美雙方誠信少算計，循序不躁進，勿以己方為棋子，不視對方為王牌，合於兩利則動，不合於兩利則止，必能找尋妥適機緣，使得該法之施行獲致最佳的效果。

在《台灣旅行法》之後，目前還在美國國會參眾兩院醞釀，兩版文字雷同的《2017台灣安全法草案》（S.1620 & H.R.4288），草案認為台灣安全係亞太區域和平穩定之關鍵要素，台灣永續之安全乃美國重大（vital）國家利益。因此要求美國國防部長「應該」（shall）執行美台資深官員與現役將階人員互訪，指明就兵力計畫等7項焦點進行交流；「應該」就對台定期軍售或商售，舉行年度戰略對話並告知前一財政年度軍售之最終決定；「應該」邀請台灣參加2018多國「環太平洋演習」並於該法通過1年內參加在美國本土之「紅旗演習」，且「應該」重啟兩國軍艦之港口互訪。

美國眾議院曾在2000年通過《台灣安全增強法案》，惟因小布希總統反對而功敗垂成，如今在《台灣旅行法》之後，參眾兩院捲土重來推動《台灣安全法案》，其力道、敏感度以及對台海和平穩定影響之深，以當前美中競爭的態勢以及兩岸關係的微妙，美國行政部門應會盡力阻攔，中國大陸必定全力封殺，我方則須有個態度。

美國「一中政策」已然邁向「二法三公報」，我國為長遠利益計，欣慰與戒慎之間、白宮與國會之間、外館與僑團之間、可做與可說之間、對美與兩岸之間，政府國安團隊固當慎謀，朝野黨派亦應慎思。（作者為淡江大學戰略研究所副教授）

(中國時報)