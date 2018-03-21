2018年03月21日 04:10 中國時報 吳威志

包括新台灣國策智庫及一些民調均顯示，蔡總統施政滿意度低迷不振，其中20到30歲的年輕族群對她的不滿意度相當高，顯示支持蔡英文的青年階層正在流失。這和民進黨執政後的立法策略罔顧青年世代的需求有關，蔡政府無法化解「青世代」的苦悶，反而讓社會充斥「仇恨、報復、反動、抗爭」，使得「青世代」成了「崩世代」和「厭世代」。

對「青世代」造成不利影響的法律工程有不少。例如4年前的太陽花學運，雖是青世代不滿政治的憤怒展現，但執政黨一味挑選「民粹」議題，卻無力改變「分配正義」，加深了世代之間的無力感。日前司法判決太陽花學運陳抗無罪，讓陳抗具有了一定正當性，卻反而加深了青年對於法治社會失序的恐慌。

在同婚合法化方面，執政黨並未考量循序漸進融合世代歧見，幾乎沒有留給《同性婚姻法》特別法的立法空間，反而以大法官釋字第748號宣布《民法》違憲，等於製造了更多的世代對立。在《勞基法》方面，進行兩度修法，一變再變的勞資立場，也未留給青年發言的空間。

在促進轉型正義方面，執政黨一再針對國民黨進行政黨鬥爭，連屬於青年組織的「青年救國團」也將其視同附隨組織，納入肅殺的行列。殊不知，救國團除了上一代的感情聯結外，至今它仍是這一個世代重要的活動場合；縱然過去國民黨執政時常從救國團甄補青年人才，然而這就是當時彌補世代鴻溝、符合「分配正義」而產生的做法，自有其時代的功能，與其打壓救國團，不如讓其轉型為「準政府」或「協助政府」的角色，落實青年服務。

執政黨停滯的青年政策，留下了低薪、過勞、高房價的爛攤子給青世代，也難怪面對大陸發布惠台31條，能對青年階層起了召喚作用，這是自由市場競爭的結果，蔡政府一味責怪大陸也無法解決台灣所處的困境。

行政院對惠台31條提出8大策略因應，表示「涉及我國公權力之運作，對可能影響國家安全及傷害人民基本權益的措施，維持禁止。」其中包含禁止赴大陸投資基礎建設，也強調《教師法》規定公私校教師未經許可不得赴陸參與教育計畫、應聘。行政院做法顯然過於消極。

在國際競爭中，人才跨國移動、企業全球布局是必然趨勢，我們必須以更宏觀的角度，為台灣青世代做好「法律工程」，制定法案鼓勵青年有更多歷練的機會，以及更自由參與國際市場的空間。政府幫助下一代找到自信與方向，才能創造世代共贏，讓台灣有更美好的未來，而不是只為政黨的利益和選票來操弄青年族群，讓他們只會叫囂、潑漆等黑社會的伎倆，一再加劇社會世代對立。

（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授）

(中國時報)