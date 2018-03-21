2018年03月21日 04:10 中國時報 林公正

被認為藍軍最有實力在高雄市長選舉一搏的韓國瑜，日前竟然跑去辦理台北市長黨內初選登記，雖然最後一刻「懸崖勒馬」，已驚動藍軍上下。韓國瑜事後表示，他這樣做是以去留孤注一擲，發出強烈訊號，盼國民黨中央重視高雄資源缺乏，而他的動作也獲得黨中央善意回應，表示一定會重視高雄需求。

韓國瑜此舉，外界有多種解讀，有謂是拒戰高雄，也有謂是宣傳策略，製造話題。他原本聲稱3月7日要宣布是否參選高雄市長，6日突然宣布延後決定，並透露是因家人反對與資源有限兩大因素。但如果家人不反對他參選北市長，也就不該反對他參選高市長；至於資源，也並非得完全仰賴黨中央。

眾所皆知，因黨產會的清算鬥爭，國民黨主席每個月都得四處借錢才發得出黨工薪水，國民黨中央的「資源」其實相當有限。而蔡政府上台以來，因施政不力，罵聲不斷，加上綠營在高雄執政近20年，卻讓高雄淪為負債多、年輕人口外流多、售租房屋多以及競爭力低的「三多一低」城市，高市也從台灣第2大城變成「小三」，高雄港更從全球第3大港降至第13名，市井蕭條，謀生不易，這些市民累積的不滿豈非是韓國瑜最重要的「資源」？

其次，這次綠營高市長初選，陳其邁雖以3成5勝出，但也有高達3成3的受訪者不表態，較台南市未表態的1成5多很多，這個數字也透露了不利陳其邁的訊息。

從1998年至今，歷屆藍軍高雄市長候選人，包括黃俊英、黃昭順與楊秋興，都口才欠佳，戰力不足，無法激起支持者投票的熱情，而韓國瑜無論是辯才、應變能力都讓人眼睛一亮，尤其他身段柔軟、親和力強，從去年9月7日就任國民黨高市黨部主委之後，已在高雄刮起旋風，所到之處都受到熱烈歡迎，很多民眾主動與其握手、合影，更有不少人當面對他說：「高雄就靠你了。」他原本擔心自己的「外地人」與「外省人」身分會受到排斥，事實證明是多慮了。

其實，選舉勝敗，靠的是「氣」與「勢」，「氣」是個人主觀條件，「勢」則是客觀環境。主觀而言，韓個人條件充足，客觀條件則因民眾不滿民進黨施政，加上過去拒投的軍、公、教、警這次已決定「報復」民進黨，這些大環境的變數都是有利韓的「資源」。

此時韓國瑜已似過河卒子，唯有勇往直前一途，否則非但打亂國民黨的布局，更將成為受人唾罵的罪人，畢竟這次高雄市長選舉雖是一場苦戰，卻非全無勝選機會，即使無法翻盤，只要能衝高選票帶動議員席次增加，甚至助藍軍奪回議長寶座，韓國瑜也就立下大功了。韓國瑜要當英雄還是懦夫？他的選擇其實一點也不難。（作者為資深媒體人）

(中國時報)