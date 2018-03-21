社論—踏上不歸路的錯誤能源政策

2018年03月21日 04:10 中國時報 主筆室

最近有兩件事，代表台灣錯誤的能源政策就要踏上不歸路。一是深澳燃煤電廠環評強行過關，興建在即，二是核四燃料棒6月起將陸續送回美國處理。事實證明民進黨政府能源政策即將撞牆，卻執意往錯誤的方向繼續前行，未來恐將置台灣經濟、空氣、環境於災難中。

淘汰多年的深澳電廠恢復發電，代表火電將取代核電，成為基載主力。核四燃料棒送回美國，則代表核四再難重啟，也代表耗費近3000億元興建、270萬瓩容量的兩部機組，連1度電都尚未發出就要壽終正寢。浪費的不僅是3000億元而已，包括核電廠的拆除需要再花數百億元，這些都是民眾的血汗錢。

全面廢核是蔡政府能源政策的核心，為達成非核家園目標，不僅核四要拆除，核一、二、三也要如期除役，少了核一到核四，全台發電容量一口氣少了780萬瓩容量。蔡政府說要以綠電替代減少的核電，不過這已證明不可行，綠電的不穩定特性不能作為基載，自然不可能取代能24小時穩定供電的核電。台電在穩定供電的現實壓力下，開始在全台各地增加新火力發電機組，已證明綠電替代核電是謊言。

因此我們看到，在地方民眾、環保團體的強力反對下，環保署仍通過深澳電廠環評案，而且是在贊成與反對票數8比8的情況下，由會議主席環保署副署長、也是過去的環保人士詹順貴投下贊成票而通過，顯然這是蔡政府政策非通過不可的計畫。能源局也說，核電除役後北部將缺電，深澳電廠可補電力的不足。

蔡政府過去說廢核電力不缺顯然是謊言；核一、二廠除役後，北部供電一口氣少了超過300萬瓩容量，深澳電廠發電容量是120萬瓩，其實難補核電的減少，因此蔡政府還規畫在林口、大潭、通宵等各地新增火電機組。至於中南部的台中火電廠、高雄興達電廠，同樣也要新增機組。

全台增加火電廠的後遺症，就是空汙與排放增加；行政院長賴清德為深澳電廠案背書，說了一句「是用乾淨的煤」，引發專家打臉、網上嘲弄，縱然煤有分等級，但世間並無不汙染、無排放的「乾淨的煤」；即使蔡政府說要減少汙染而規畫要提高天然氣發電比重，但天然氣發電同樣有汙染與排放，只是程度較煤輕。

但蔡政府卻以增加天然氣發電比重、用「乾淨的煤」、用「超超臨界機組」等話術欺騙社會，似乎修飾性語言就可免除火電的汙染與排放。更諷刺的是，台電出面辯駁時對外表示，台電現在就都是用「乾淨的煤」（亞煙煤）。那麼，台電如何解釋近2年來全台空汙的惡化，事實已證明「乾淨的煤」還是會造成汙染。

如果蔡政府堅持全面廢核，可預見二種結果：一個是台灣陷入缺電，分區限電成為常態，企業外移、投資不再、經濟受挫；另一個是仍能維持穩定供電，但不必懷疑，主力來自火電，全台汙染排放因此增加，民眾生活品質惡化、台灣藍天難現。不論結果如何，對台灣而言都是災難。

電價上漲更是必然結果，日前電價調漲起因是國際燃料上揚，其實已預示了未來的趨勢。台灣要大幅提高天然氣發電比重，其發電成本較高，國際天然氣價格亦呈現上升趨勢，增加綠電比重，其發電成本更高。廢核四要攤提3000億元損失，替代的發電方式成本更高，電價非漲不可。

這一切困境都來自於以全面廢核為前提與出發點的能源政策，我們必須再次強調：廢核絕對不是「普世價值」，更不是非走不可之路。國外除了德國之外，各國仍持續增建核電，舊核電廠亦延役使用，環保團體也在減碳為先的理念下，轉向支持核電。

台灣反核運動有其歷史背景，更有濃厚的藍綠政治因素，但廢核造成的缺電、空汙等負面因素，在蔡政府上台後逐漸顯現，社會支持度已大幅下降，由今年反核大遊行參與者創新低就可看出。為台灣未來計，蔡政府應誠實面對，專業且負責地告訴社會大眾廢核的代價與成本。如果社會仍普遍支持廢核，就繼續走下去；如果不，就務實地修改政策。

在台灣能源政策即將踏上不歸路的關鍵點，我們只能再進一言，希望蔡政府別誤了台灣下一代的未來！

(中國時報)