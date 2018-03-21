2018年03月21日 04:10 中國時報 主筆室

從去年底到現在，3個月之間，連續走了余光中、李敖、洛夫這3位文化界的殿堂級人物，令人在不勝感懷唏噓之餘，對當前兩岸之間中華文化的傳承與融合所可能帶來的時代斷裂，油然而生感慨與憂心。

這3位文化、文學界的大師，都在壽登耄耋的80～90歲而逝，彼此雖然專業領域不同、性情風格各異，但卻有一點是相同的，他們不僅終身創作歷數十年不輟，而且都是出生於大陸，成長乃至成名在台灣，最後更因其創作與表現而廣為兩岸傳頌的文化人。

他們在戰火離亂的年代，帶來了中華文化的火種與精髓，滋養了台灣的土地與人文；再從寶島在地的精神與養分中，吸收了新的精華與角度，融合到自己的詩篇與評論中，成就了新的風貌與內涵；最後更回饋到中原文化的大陸，連結兩岸，展現更恢弘的時代新章。

回顧千餘年來，中原文化曾因為戰亂等因素，多次造成士族的遷徙與社會階層的流動，因而一再造成南北文化激盪、融合的大局面，知識分子「南渡」、「北歸」的現象循環重複，更使中華文化內涵的充實、香火的傳承始終未曾斷絕。

民國38年國民政府遷台至今，台灣經由許多大陸來台的所謂外省知識分子，結合台灣在地優秀的各種人才，有數十年的時間，從政治改革、經濟發展到文化創作，一直都是領先於陷入各種政治運動的對岸。如今台灣進入所謂太陽花的新世代，面對不斷崛起、壯大的大陸，台灣卻自限於去中、仇中的惡性循環，兩岸實力越拉越遠…如今3位文化界大師逝去，能不更增惕勵！

(中國時報)